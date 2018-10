Liga Europa: Belenenses mantém vivo sonho europeu, Vitória viveu pesadelo

Sortes diferentes para as duas equipas lusas envolvidas na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa - o Belenenses foi capaz de suster os ataques suecos do IFK Gotemburgo, preservando um 0-0 que serviu as pretensões dos jogadores do Restelo, que haviam vencido em casa por 2-1 na primeira mão. O bis de Carlos Martins no Restelo (2-1) prevaleceu e agora os «Azuis do Restelo» irão defrontar precisamente o carrasco do Vitória SC nesta eliminatória, o Altach.

A equipa treinada por Sá Pinto superiorizou-se à formação sueca e irá encontrar o austríaco Altach, besta-negra do Vitória de Guimarães de Armando Evangelista. Os vimaranenses tinham perdido por 2-1 na Áustria e encaravam o jogo no D. Afonso Henriques como a possibilidade da reviravolta na eliminatória. Mas o Altach tomou o Castelo de assalto e aplicou quatro golos (Netzer, auto-golo de Pedro Correia, Prokopic e Lienhart), apenas mitigados pelo singular tento do avançado luso Tomané.

O destino quis que o clube austríaco voltasse a estar no caminho de uma equipa portuguesa - Belenenses e Altach enfrentar-se-ão no derradeiro play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa. Sá Pinto estreou-se da melhor forma nas competições oficiais enquanto líder técnico do Belenenses e está agora a dois passos de carimbar o acesso às competições europeias, depois do feito realizado na capital sueca - os «Azuis do Restelo» não ultrapassavam uma eliminatória das competições europeias há já longos 27 anos.