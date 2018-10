Supertaça Benfica x Sporting: VAVEL acompanha o «derby» em pormenor

* Leia sobre o novo Sporting ambicioso, estruturado sobre a experiência do seu novo treinador, Jorge Jesus, na antecâmara de uma mudança de paradigma no clube de Alvalade. O «Acordar do Leão» para a temporada 2015/2016, que terá o seu primeiro teste de fogo na Supertaça Benfica x Sporting. (clique na imagem para visualizar)

* Relembre as duas finais da Supertaça disputadas entre os dois rivais de Lisboa, Benfica e Sporting, nos anos de 1980 e 1987. Faça uma viagem pelo tempo e recorde os resultados, marcadores e toda a História do passado da competição nas duas finais, jogadas a duas mãos. (clique na imagem para visualizar)

* Leia as declarações controversas do treinador do Sporting, Jorge Jesus, na antecâmara do grandioso «derby» da Supertaça. O técnico de 61 anos abordou as diferenças nulas do novo Benfica de Rui Vitória, intitulando-se como o «cérebro» da equipa encarnada. (clique na imagem para visualizar)

* Fique com uma análise profunda, extensa e pormenorizada dos momentos que os dois rivais vivem; um enquadramento contextualizado do novo Benfica 2015/2016 do período pós-Jesus, e também um panorama completo da nova era do Sporting, com Jorge Jesus ao leme. (clique na imagem para visualizar)

* Uma análise da pré-temporada de Benfica e de Sporting, do momento emocional que as duas equipas atravessam, dos reforços que chegaram a Alvalade e à Luz e também dos figurinos tácticos que os novos treinadores irão implementar para o duelo da Supertaça Cândido Oliveira. (clique na imagem para visualizar)