Resultado Benfica x Sporting na Supertaça 2015 (0-1)

22:44. Vitória justa para um Sporting que soube definir os ritmos do jogo e manietar tacticamente o Benfica. Os Leões foram mais pró-activos na pressão táctica e na ocupação dos espaços, deixando o 4-2-3-1 de Rui Vitória sem capacidade de resposta durante largos períodos de jogo. João Mário foi um dos melhores em campo, e os elogios devem também recair sobre o sector defensivo leonino.

22:39. Ânimos exaltados no meio do campo, depois de Jorge Jesus ter abordado de forma agressiva Jonas. O jogador não achou consentâneo o cumprimento do antigo treinador e desenvolveu-se um desacato entre vários jogadores e elementos técnicos das duas equipas.

Apito final

90+3'. Fim da partida no Estádio do Algarve, o Sporting arranca a época da melhor forma, com o troféu da Supertaça no bolso!

90+1'. Cabeceamento de Lisandro, directo para as mãos do seguro guardião do Sporting.

90'. Mais três minutos para serem jogados.

86'. Substituição na formação do Sporting: Entra Rúben Semedo e sai Ruiz.

84'. Slimani tentou a jogada individual após passe que o desmarcou, mas o rematou cruzado saiu para fora.

82'. Substituição na formação do Benfica: Entra Gonçalo Guedes e sai Ola John.

76'. Cartão amarelo para Gaitán por carrinho executado sobre Carrillo.

75'. Mané agitou pelo meio da área do Benfica, mas Nélson Semedo cortou de cabeça quando Slimani se preparava para marcar o segundo golo!

72'. Carrillo recebe e tenta colocar o golo nos pés de Slimani, mas Júlio César antecipa-se e amarra a bola!

72'. Substituição na formação do Benfica: Entra Mitroglou e sai Samaris.

70'. Substituição na formação do Sporting: Entra Mané e sai Gutiérrez.

63'. Ola John totalmente fora do jogo, sem profundidade nem capacidade para rasgar a defesa contrária.

61'. Cartão amarelo para Jonas por protestos.

60'. Jorge Sousa ignora uma clara grande penalidade de Carrillo sobre Gaitán.

59'. Falta dura de João Pereira sobre Gaitán, cartão amarelo.

57'. Substituição na formação do Benfica: Entra Pizzi e sai Talisca.

57'. Cartão amarelo para Adrien Silva por falta sobre Gaitán, que fugia pelo miolo do terreno.

53'. Gooolooo do Sporting! Remate de Carrillo que, para a felicidade do Sporting, embate em Gutiérrez e engana Júlio César!!

51'. Cartão amarelo para Fejsa por falta sobre Carrillo.

49'. Centro venenoso de Jefferson...Gutiérrez cabeceia para fora, estava isolado perante o «keeper» do Benfica!

48'. Remate potente de João Mário após carambola e centro de João Pereira...Júlio César defende para a frente, boa parada!

46'. Roda de novo a bola, Benfica com o esférico.

Segundo tempo

21:35. Jogo bem disputado, equilibrado e com várias oportunidades para Benfica e Sporting. Os Leões entraram em força na partida, com muita rapidez nas movimentações e boas trocas de bola no meio-campo. Mas a partir do minuto 15 o Benfica foi lentamente equilibrando o duelo - destaque para as actuações de Lisandro López (em evidência) e de João Mário, que tem estado incansável no miolo.

Intervalo

45'. Apito de Jorge Sousa, empate prevalece no Estádio do Algarve, 0-0 no placard.

41'. Jogada bem desenhada pelo flanco direito, com João Pereira, servido por Slimani de calcanhar, a centrar para a área...mas a defesa do Benfica a cortar de modo limpo.

38'. Falta dura de Sílvio sobre Gutiérrez, cartão amarelo para o lateral do Benfica.

32'. Jogo cada vez mais equilibrado, o Benfica igualou os pratos da balança depois do domínio leonino dos primeiros 15 minutos.

27'. Remate de Ola John depois de ganhar espaço no miolo do terreno, mas Patrício controlou a trajectória da bola, esta passou ao lado do poste.

24'. Gutiérrez colocou a bola na baliza do Benfica mas o árbitro, mal, anulou o lance leonino.

22'. Ruiz isolou-se na velocidade, tocou para Gutiérrez finalizar...mas Jardel esticou-se e com um toque «in-extremis» tirou o pão da boca ao colombiano! Que corte providencial!

21'. Canto de Gaitán...Jonas está isolado...mas cabeceou para fora, rente ao poste! Que grande falhanço!

17'. Júlio César intercepta o quase mortal passe em profundidade feito por Carrillo...Ruiz quase chegava à bola para marcar o primeiro golo...

15'. Gaitán ceifado por Slimani...falta dura que valeu ao argelino o cartão amarelo.

14'. Semedo cruzou para o centro da área...Jonas esboça o cabeceamento mas apenas penteia a bola!

9'. Jogada excelente do Sporting, com Jefferson a ganhar o flanco e centrar...mas Júlio César esticou-se e ganhou a bola, amarrando-a.

7'. Nervosismo do Benfica na saída de bola, falhas constantes de passes e recepções.

4'. Centro bombeado, Slimani cabeceou para cima e Gaitán aliviou, cortando para longe.

3'. Pressão forte do Sporting e vontade dos Leões em ter a bola nos pés.

2'. Júlio César lança-se e agarra o ressalto provocado pelo corte de Samaris.

1'. Sai a jogar o Sporting, roda a bola no Algarve!

Apito inicial

20:43. Entram as duas equipas, acompanhadas pela equipa de arbitragem e perante a coreografia apresentada no centro do terreno do Estádio do Algarve. Cumprimentam-se os jogadores de Benfica e Sporting.

20:20. Nico Gaitán será o capitão da formação do Benfica neste jogo, devido à ausência do habitual capitão dos encarnados, Luisão. Poderá ser o último jogo do extremo argentino no Benfica, já que o atleta poderá estar em vias de seguir para outro clube (Manchester United à cabeça).

20:15. As duas equipas estão já no relvado, fazendo exercícios de aquecimento, quando falta precisamente meia hora para o apito inicial de Jorge Sousa. Grande destaque para a titularidade do jovem Nélson Semedo, que assim se estreia pela equipa A do Benfica. A titularidade de Ola John é também factor surpresa no jogo de hoje.

20:05. Onze titular do Sporting: Rui Patrício, Paulo Oliveira, Naldo, João Pereira, Jefferson, Adrien, João Mário, Carrillo, Bryan Ruiz, Slimani, Gutiérrez

20:05. Onze titular do Benfica: Júlio César, Nélson Semedo, Lisandro, Sílvio, Jardel, Samaris, Fejsa, Ola John, Talisca, Gaitán, Jonas

20:00. Novidades nos onzes: Luisão, lesionado, nem sequer estará na bancada, Lisandro López fará parelha com Jardel. Nélson Semedo será o titular do lado direito da defesa do Benfica. No Sporting, o avançado Teo Gutiérrez será o parceiro de Slimani, Montero ficará no banco.

19:00. Espera-se casa cheia para esta Supertaça Benfica x Sporting 2015, no Estádio do Algarve, com arbitragem de Jorge Sousa. O autocarro do Benfica está a poucos minutos das imediações do complexo desportivo onde o jogo decorrerá; o autocarro leonino está a caminho, prevendo-se a sua chegada em 20 minutos.

18:40. O Sporting jogará com um sector defensivo munido de dois reforços, João Pereira e Naldo. Sem William, lesionado, o meio-campo terá o adaptado Adrien (que fará de número 6) e o dinâmico João Mário. Nas alas do ataque, Bryan Ruiz deverá descair da esquerda para o miolo ofensivo, enquanto o peruano Carrillo tomará conta do lado direito, dando-lhe velocidade e capacidade de dribel. No ataque, Slimani terá a companhia de um colombiano: ou Fredy Montero ou Gutiérrez.

17:25. O Benfica chega a esta Supertaça desprovido de dois amuletos experientes que foram essenciais no Benfica bicampeão: o lateral direito Maxi Pereira e o avançado móvel e batalhador Lima. O uruguaio será substituído pelo versátil André Almeida, que deverá agarrar a titularidade por agora; o avançado brasileiro, cujas tarefas implicam muito esforço e constante movimentação, deverá ser rendido por Talisca nesta partida (actuando o baiano nas costas de Jonas, num 4-2-3-1).

17:00. Jorge Jesus iniciou, na semana passada, uma guerra de palavras que não o chegou a ser, já que o seu homólogo Rui Vitória não deu eco às provocações vindas de Alvalade. Jorge Jesus apontou «zero» de inovação no trabalho de Vitória durante a pré-temporada, afirmando que todos os procedimentos continuam a ser de sua autoria. Um dia depois, o técnico veio catalogar Vitória de «inteligente» por nada mudar.

16:35. O Benfica deverá alinhar no 4-2-3-1 que é preferência de Rui Vitória (sistema utilizado no Vitória de Guimarães), apesar da pré-temporada ter sido feita com base no 4-4-2 de alicerçado por Jesus. O Sporting irá alinhar no modelo 4-4-2 ofensivo desenhado por Jorge Jesus e sempre implementado nos tempos do Benfica. Adrien e João Mário serão os centrocampistas leoninos, enquanto no Benfica, Samaris e Pizzi deverão compôr o duplo-pivot de meio-campo.

16:20. Existem duas baixas de peso que não poderão abrilhantar o Benfica x Sporting de hoje: Eduardo Salvio está de fora por lesão grave e apenas regressará à competição em 2016, enquanto no lado do Sporting, William Carvalho não poderá alinhar devido a uma lesão na tíbia (regressará apenas daqui a um mês). Em dúvida está também a dupla de centrais do Benfica, Luisão e Jardel. Apesar das dúvidas, ambos deverão apresentar-se em campo.

16:00. Vários reforços poderão ser estreias neste Benfica x Sporting 2015 da Supertaça: Bryan Ruiz deverá ser titular, ele que foi um pedido expresso de Jorge Jesus para dinamizar o pensamento ofensivo do Sporting; Teo Gutiérrez também é forte possibilidade para fazer dupla com Slimani. Naldo será o central que acompanhará Paulo Oliveira. No Benfica, as estreias serão certamente menos: apenas Mehdi Carcela está na iminência de entrar na partida como titular.

15:30. Aproximadamente vinte e oito anos depois, Benfica e Sporting voltam a dar vida ao duelo da Supertaça. De um lado o bicampeão encarnado, que venceu o troféu pela última vez em 2014, batendo para tal o Rio Ave, nas grandes penalidades após um 0-0 persistente. Já o Sporting não ergue o troféu da Supertaça desde o ano 2008, altura em que, comandado por Paulo Bento, o Leão bateu o FC Porto com dois golos de Yannick Djaló.

15:15. O Sporting regista duas vitórias sobre o rival e um empate (resultado de 2-2 que abriu as hostilidades entre os rivais nesta Supertaça). Se o Benfica arrecadou o troféu em 1980, foram os Leões a reclamar o troféu em 1987, fruto de duas vitórias que não permitiram qualquer reacção ao Benfica (na Luz o Benfica foi trucidado por 0-3 com golos de Edmundo na própria baliza, Silvinho e Paulinho Cascavel e em Alvalade o Sporting carimbou a Taça com 1-0).

15:00. Benfica e Sporting encontraram-se apenas por quatro ocasiões na Supertaça Cândido Oliveira, com o saldo de jogos a ser favorável ao Sporting, que apenas foi derrotado uma única vez pelo rival de Lisboa. A singular vitória encarnada aconteceu a 29 de Outubro de 1980, com o resultado de 2-1 na Luz quando o título ainda se disputava a duas mãos (golos do Benfica apontados por Nené e Vital, tento leonino apontado por Rui Jordão, de grande penalidade).

14:45. Nesta final, o Benfica, equipa menos titulada em Supertaças de entre os três grandes, poderá conquistar a sexta Supertaça (venceu os troféus referentes às temporadas 1979/1980, 1984/1985, 1988/1989, 2004/2005 e 2013/2014, esta com Jorge Jesus ao leme) e o Sporting poderá atingir as oito Supertaças caso bata hoje os encarnados (venceu os troféus referentes às épocas 1981/1982, 1986/1987, 1994/1995, 1999/2000, 2001/2002, 2006/2007 e 2007/2008).

14:30. O ex-treinador do Vitória de Guimarães chega à Luz com um título de grande importância - fez História em Maio de 2013, ao bater o tal Benfica de Jorge Jesus, na final da Taça de Portugal. A 26 de Maio de 2013, no mês horribilis dos encarnados (perderam a Liga após golo fatídico de Kelvin no Dragão e perderam a Liga Europa nos segundos finais), Rui Vitória comandou os pupilos vimaraneses a uma vitória de 2-1 diante do favorito Benfica, na única final disputada entre os dois treinadores.

14:15. Rui Vitória foi o escolhido para pegar nas rédeas de um Benfica totalmente habituado às idiossincrasias do experiente e irreverente Jorge Jesus. Com um estatuto de treinador da casa, que controlava várias vertentes desportivas do Benfica da parceria Vieira/Jesus, JJ deixou um legado pesado a Rui Vitória, quer táctica quer tecnicamente, quer ainda no plano da História: Jesus quebrou a malapata de 30 anos sem bicampeonato, memória difícil de apagar da mente dos adeptos.

14:00. Jorge Jesus e o Benfica colocaram um ponto final numa ligação de seis anos, com o técnico a não renovar a ligação contratual com as águias e a reforçar o banco do Sporting, que deixou cair Marco Silva num processo turbulento. Com a promessa de «Acordar o Leão» e de fazer tornar o Sporting um candidato ao título nacional, Jesus elevou as expectativas e pediu reforços experientes para poder atacar todas as frentes. Chegaram Bryan Ruiz, Teo Gutiérrez, João Pereira, Aquilani, Naldo, Paulista, entre outros.

13:50. Este será o primeiro jogo oficial dos dois treinadores, Jorge Jesus e Rui Vitória, nos bancos dos seus novos clubes; de recordar que o Verão quente de 2015 levou Jesus do Benfica directamente para o rival Sporting, com Rui Vitória a abandonar o Vitória de Guimarães para tomar o lugar do antigo técnico das águias. Ambos poderão vencer o primeiro troféu na carreira ao serviços dos seus novos clubes.

13:35. Sejam bem-vindos à transmissão em directo do jogo Benfica x Sporting, referente à final da Supertaça Cândido Oliveira, o primeiro troféu oficial da temporada 2015/2016. O Benfica, campeão nacional, enfrenta o vencedor da Taça de Portugal, o Sporting, no Estádio do Algarve às 20:45 horas. Siga com Vavel Portugal o minuto a minuto deste «derby», grátis e.