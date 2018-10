Contra-relógio para poupar 6 milhões: Benfica tenta vender Ola John até dia 31

O Benfica corre contra o relógio para fechar a venda do internacional holandês Ola John antes do término do mês de Agosto, isto porque será obrigado a avançar para a compra dos restantes 50% do passe do extremo caso o mantenha sob contrato até final do presente ano - ora, a vontade do Benfica está nos antípodas, e é mesmo a dispensa do jogador de 23 anos, sendo que a venda é a única forma viável de quebrar a ligação com o atleta vindo do Twente em 2012.

Os responsáveis encarnados procuram um desfecho negocial que permita em encaixe razoável e, assim, atacar o mercado em busca de outro extremo capaz de assegurar a titularidade no lado esquerdo do ataque (Gaitán está de malas aviadas). Ola John não impressinou Jorge Jesus e falhou também na tarefa de impressionar Rui Vitória - a partida frente ao Sporting, última grande oportunidade de colocar o holandês na montra, resultou em nova exibição cinzenta que em nada agradou ao técnico da Luz.

Caso não seja capaz de vender o passe do atleta até final de 2015 por mais de 9 milhões de euros, o Benfica terá que, automaticamente, adquirir os restantes 50% do passe, que estão avaliados em seis milhões de euros (propriedade do fundo Doyen), avultado gasto que não entra nas contas da SAD nem sequer nas opções de Rui Vitória. O Benfica gastou já 6 milhões no jogador, ao adquiri-lo em 2012.