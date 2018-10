Premier League: Manchester City arranca em força, Arsenal e Chelsea tropeçam

O Manchester City de Pellegrini venceu por 3-0 na deslocação ao terreno do West Bromwich Albion, na ronda inaugural da Premier League. No estádio The Hawthorns, os golos do «Citizens» foram marcados por Yaya Touré por duas vezes e um do defesa central belga Vincent Kompany.

Logo aos 9 minutos o médio «todo-o-terreno» Yaya Touré inaugurou o marcador, acabando por bisar aos 24, após uma combinação com o costa-marfinense Wilfried Bony, fazendo um tento de belo efeito ao rematar fora da área - remate sem hipótese para o guardião contrário, Myhill. O internacional belga Vincent Kompany fechou o marcador na segunda parte, na sequência de um pontapé de canto.

Chelsea e Arsenal tropeçaram no arranque

O vice-campeão inglês foi sempre superior ao clube e podia até ter construído um resultado mais desnivelado. O resultado positivo do Manchester City contrasta com a entrada em falso do Arsenal (derrotado em casa diante do West Ham com golos de Kouyate e Mauro Zarate), e do campeão Chelsea (que empatou em Stamford Bridge com o Swansea por 2-2, com golos de Oscar e auto-golo de Fernandez contra tentos galeses de Andre Ayew e Gomis).

Liverpool voou nas asas de Coutinho, United beneficiou de azar de Walker

O Liverpool de Brendan Rodgers começou a Premier League da melhor forma também, ganhando três pontos no reduto do Stoke City graças a mais um golo fabuloso do genial Philippe Coutinho, médio brasileiro que já habitou as bancadas da liga inglesa a golos de bandeira. No jogo grande da jornada inaugural, o Manchester United renovado, comandado por Louis Van Gaal, venceu o Tottenham por 1-0 - em Old Trafford, um auto-golo de Kyle Walker deu os três pontos aos «Red Devils».