Transferência do Verão: Ángel Di María deixa United e ruma ao PSG

O jogador argentino Ángel Di María é o mais recente reforço do Paris Saint-Germain, num mercado de transferências que não dá descanso aos aficionados do futebol mundial. Depois de uma temporada ao serviço do Manchester United, o jogador transfere-se agora para o clube francês num contrato que se estende até junho de 2019 (4 temporadas), reunindo-se com o ex-colega de equipa no Benfica, David Luiz. Quanto ao ordenado, o argentino deverá receber 15 milhões de euros por ano, sendo o segundo mais bem pago do plantel, só atrás de Zlatan Ibrahimovic.

Um reforço de qualidade extraplanetária

Ángel Di María é dos melhores extremos esquerdos do mundo, devido à sua extrema velocidade e capacidade de ruptura, com um pé esquerdo mágico e capacidade de cruzamento e remate de qualidade extraplanetária. Depois de ter tido êxito no Sport Lisboa e Benfica e no Real Madrid, com títulos e glórias inesquecíveis (campeão luso em 2009/2010, campeão espanhol em 2012/2013 e vencedor da «Champions» em 2013/2014), o astro vice-campeão do mundo pela Argentina chega ao PSG numa fase complicada decorrente da passagem tímida pelo Manchester United, onde não teve preponderância na equipa de Van Gaal.

O extremo, que já movimentou cerca de 180 milhões de euros em transferências milionárias, chega ao emblema francês para se juntar a uma constelação de estrelas que junta o uruguaio Cavani, o sueco Ibrahimovic, o argentino Pastore e os brasileiros David Luiz e Thiago Silva. A transferência do extremo provocou muito entusiasmo no clube francês, como o próprio presidente demonstrou em declarações ao site do PSG. «Estamos orgulhosos por Di María ter escolhido o PSG. É um jogador cheio de talento, grande capacidade para superar os adversários e uma velocidade incrível", afirmou Nasser Al-Khelaifi, declarando ainda que esta contratação demonstra a "ambição do clube em querer chegar cada vez mais alto».

Motivação renovada em Paris depois do falhanço de Manchester

O treinador dos parisienses, Laurent Blanc, também demonstrou entusiasmo, argumentando que o clube queria que «ele viesse», esperando que o jogador «traga qualidade e aumente o nível da equipa». O extremo, que despertou a atenção do Benfica enquanto progredia no Rosario Central, da Argentina, brilhou no Benfica de Jesus antes de ingressar no Real Madrid, onde actuou durante 4 temporadas; em 2014/2015, a expectativa criada pela avultada transferência para o United frustrou-se, com o argentino a ficar aquém das exigências do clube, acabando por isso dispensado pelo treinador holandês dos «Red Devils».

O argentino, por sua vez, não esconde a sua ambição nesta nova etapa: «O que me motivou a vir para o PSG foi o entusiasmo para alcançar objectivos amplos», afirmou, acrescentando a vontade de ganhar a Liga dos Campeões pelo clube francês. Demonstrou-se ainda «orgulhoso e ansioso para vestir as cores do Paris Saint-Germain», acrescentando que todos farão «todo o esforço para trazer aos fãs do Paris Saint-Germain e da França o maior troféu europeu».