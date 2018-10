Central promissor reforça AC Milan: Alessio Romagnoli custa 25 milhões de euros

O defesa central Alessio Romagnoli, uma das maiores promessas italianas no cômputo defensivo, está prestes a tornar-se jogador do AC Milan, a troco de uma avultada verba, situada nos 25 milhões de euros. O defesa de 20 anos chegou hoje à cidade de Milão, efectuou testes medícos e está a minutos de assinar contrato com os «rossoneri», que apostam tudo numa revitalização da equipa, que tem andado afastada do topo do «Calcio».

Alessio Romagnoli, que despontou para o futebol na AS Roma, é tido como um dos mais brilhantes talentos defensivos da sua geração, mas foi na Sampdoria que pôde acumular presenças na liga italiana e uma assiduidade que, devido à tenra idade, nunca chegou a ter no clube romano que o formou. No clube genovês, em 2014/2015, realizou 31 jogos e marcou dois golos, confirmando os predicados que lhe eram predestinados pelos críticos.

O central de 1,88 metros irá actuar no AC Milan com o número 13, simbólico número que pertenceu ao defesa central Alessandro Nesta, jogador que marcou o crescimento de Romagnoli, sendo o jovem um grande admirador do antigo central de Lazio e AC Milan. No novo clube, Alessio terá a competição de Cristian Zapata e Philippe Mexès, os actuais titulares da formação milanesa.