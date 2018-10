Heldon é o grande reforço do Rio Ave: «Foi por Pedro Martins que vim»

Heldon é o novo reforço do Rio Ave: o jogador foi ontem cedido pelo Sporting aos vilacondenses, por uma temporada, já que a sua colocação no plantel de Jorge Jesus nunca foi sequer uma possibilidade. O internacional cabo-verdiano irá assim reencontrar o antigo técnico, Pedro Martins, com quem trabalhou durante a sua estadia no Marítimo.

O avançado dos Leões, contratado na temporada 2013/2014 aos insulares, regressa aos palcos da liga portuguesa depois de uma passagem falhada pelo campeonato espanhol, onde esteve ao serviço do Córdoba. Será a oportunidade ideal para Heldon voltar a brilhar nas lides nacionais, algo que não acontece desde a saída do cabo-verdiano do Marítimo, onde formou um tridente ofensivo temível, juntamente com Sami e Derley (também este apagado desde que assinou pelo Benfica).

Heldon esteve a um passo do regresso ao Marítimo, mas a vontade de Pedro Martins em contar com o atleta de 26 anos falou mais alto; o Rio Ave interrompeu as negociações entre o jogador e o Marítimo, acenando com o trunfo da vontade de Pedro Martins em contratar o cabo-verdiano - Heldon não hesitou. «Sem dúvida que foi o Pedro que me trouxe para aqui. Estivemos três anos e meio a trabalhar juntos. Foi o que mais pesou», declarou ontem, durante a apresentação no novo clube.

O jogador será um peça fundamental no esquema de Pedro Martins, desde logo porque permitirá ao técnico mitigar as saídas de Del Valle (emprestado ao Kasimpasa), Diego Lopes (ingressou no Benfica) e Ukra. Este último negocia esta semana a sua saída, com destino ao campeonato turco, e será uma perda de vulto para a turma vilacondense.