Mira certeira: Griezmann é o melhor marcador do Atlético na pré-temporada

No futebol conta é como tudo acaba e não como tudo começa, mas os sinais iniciais dados pelo francês Antoine Griezmann são animadores - na actual pré-época do Atlético de Madrid, o extremo/avançado Antoine Griezmann é o melhor marcador da turma «colchonera», com quatro golos.

Na época passada o internacional francês de 24 anos foi o melhor marcador da equipa no campeonato BBVA, com 22 tentos, superando o seu colega, ponta-de-lança de profissão, Mario Mandzukic. A sua eficácia ficou inclusivamente demonstrada perante o rival Real Madrid na goleada por 4-0 (referente à Taça do Rei), jogo que entrou para a história do Atlético de Madrid pois não ganhava para o campeonato, no Vicente Calderón, há 17 anos.