Sporting: João Mário e Islam Slimani renovam com os Leões até 2020

O Sporting solucionou dois casos de uma acentada: João Mário e Islam Slimani não são já problema para a direcção leonina, que estendeu o vínculo contratual de ambos os jogadores até 2020. O jovem médio assinara ontem a extensão do contrato, e, hoje, o avançado argelino seguiu o mesmo caminho, também ele até 2020.

Os dois atletas são vistos em Alvalade como duas peças essenciais do Sporting de Jorge Jesus, um pelo futuro risonho que tem pela frente e pelo presente pleno de certezas e provas dadas, outro pelos golos, combatividade e crescente valorização. João Mário é, nos planos de Jesus, o médio dinâmico, pulmão no centro do terreno, capaz de ajudar a defesa e impulsionar o ataque. Slimani, o homem-alvo, finalizador titular.

Os dois jogadores efectuaram boas exibições diante do Benfica, na Supertaça (0-1), e João Mário esteve em grande evidência, ao ser o motor do meio-campo desenhado pelo novo técnico de Alvalade. Slimani, esforçado, foi peça importante na vitória leonina e deverá continuar a ter a companhia do colombiano Teo Gutiérrez, reforço de Verão que relegará o compatriota Fredy Montero para o banco de suplentes.