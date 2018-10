Jogo inaugural: Leões motivados apadrinham estreias de Tondela e Paneira

Sexta-feira 14, dia que abre as hostilidades competitivas da Liga NOS 2015/2016, e logo com um Tondela x Sporting, repleto de motivos de interesse maior: o Sporting, renovado, reforçado e motivado, entra em campo com o intuito de navegar a onda da bonança desta pré-temporada, ao passo que o estreante Tondela dá o primeiro passo no escalão máximo do futebol português, naquela que se prevê uma temporada árdua e espinhosa, rumo ao objectivo da manutenção.

Candidato Sporting obriga estreante Tondela a estreia hercúlea

Nesta partida, em que o campeão da Segunda Liga recebe (ainda que deslocado de casa, em Aveiro) o terceiro classificado da Primeira Liga, a pressão da vitória estará toda, naturalmente, nas costas da equipa orientada por Jorge Jesus - os Leões apresentam-se como candidato verosímil ao título, apostados que estão, com toda a força, em roubar o protagonismo central a FC Porto e a Benfica, logo, a vitória, frente ao recém-promovido Tondela, é exigência que não poderá ser frustrada.

Por banda do Tondela, a pressão é baixa: a equipa, que tal como o seu treinador, Vitor Paneira, se estreia na Liga, tentará suster o ímpeto ofensivo do Sporting, sabendo de antemão que tal tarefa será hercúlea. A boa exibição dos Leões frente ao Benfica, na discussão da Supertaça (no passado Domingo), revelou um Sporting saudável, feito de mecanismos tácticos já assimilados e uma coordenação colectiva assinalável, fruto do trabalho da equipa técnica liderada por Jorge Jesus. A tarefa do ex-jogador Paneira não se adivinha fácil.

Vitor Paneira estreia-se na Liga enquanto treinador

O antigo jogador do Benfica (representou as águias entre 1988/1989 e 1994/1995 e arrecadou 3 Ligas, uma Taça de Portugal e uma Supertaça) regressou este Verão ao comando técnico do Tondela, depois de uma passagem pelo Varzim que interrompeu a estadia em Tondela; Vitor Paneira treinou os tondelenses pela primeira vez na época 2011/2012, sendo esta a quarta temporada ao leme do clube. Pela frente terá a experiência de Jorge Jesus, que, depois de ganhar o primeiro troféu pelo Sporting, quererá entrar na Liga com um triunfo forasteiro, algo que não acontece há 13 anos.

Sporting: quebrar com passado e entrar a vencer fora de casa

Na temporada passada, o Sporting de Marco Silva entrou na Liga com o pé errado, frente à Académica, em Coimbra. Os Leões marcaram primeiro, por intermédio do extremo Carrillo, mas, nos instantes finais, a desconcentração defensiva verde e o oportunismo «in-extremis» da Briosa ocasionaram o empate a um golo, com o tento a ser marcado pelo avançado Rafael Lopes. Jesus quererá, a todo o custo, evitar surpresas que possam desmotivar a equipa, ainda para mais a poucos dias do embate frente ao CSKA Moscovo, a contar para a pré-eliminatória da «Champions».