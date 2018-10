Mónaco empata em casa e pode perder Moutinho para o duelo da «Champions»

Começou melhor o Mónaco no estádio Louis II com Bernardo Silva aos 42 segundos a cabecear junto ao poste esquerdo da baliza de Enyeama, apos excelente combinação entre Ivan Cavaleiro e Kurzawa, aliás este trio, juntamente com Moutinho e Toulalan, obrigou o Lille a jogar num bloco defensivo extremamente baixo e a recorrer sistematicamente à falta para poder parar a frente de ataque monegasca.

Dominou em toda a linha na primeira parte a equipa de Leonardo Jardim, que com mais posse de bola e maior agressividade ofensiva, maioritariamente pelo lado esquerdo foi procurando o golo, sem sucesso apesar de ter tido varias ocasiões claras de golo, ora por João Moutinho num livre do lado direito do ataque, ou por Ivan Cavaleiro num remate de fora da área junto ao poste esquerdo, ou mesmo por Bernardo Silva. Ainda assim o Lille conseguiu segurar a ofensiva do Mónaco e a partir dos 25 minutos começou a procurar chergar à baliza de Subasic, mas sem qualquer perigo.

Na segunda parte o jogo foi diferente. Kurwaza saiu lesionado, entrando Martial para o lado esquerdo do ataque e Ivan Cavaleiro passou para a direita. Dirar, que era extremo direito, passou a defesa direito. Com esta alteraçao o Mónaco perdeu Ivan Cavaleiro que tinha sido o seu melhor jogador na primeira parte. Aos 57 Leonardo Jardim tirou o ponta-de-lança Guido Carrilo e colocou em campo El Shaarawy que assumiu a extrema esquerda e Matrial passou a jogar na zona central.

Mas, nem um nem outro trouxeram nada de novo ao jogo. Embora o Mónaco continuasse a dominar de forma consentida o jogo, o Lille defendia melhor que na primeira parte e cada vez mais longe da sua baliza. Aos 65 minutos, Moutinho saiu lesionado e para o seu lugar entrou Wallace. As trocas mantiveram-se. Wallace foi para a posição de defesa central, o experiente Raggi passou para defesa esquerdo e Fabinho assumiu a lugar de medio defensivo, que era de Moutinho. Três substituições que mexeram com seis posições de jogo levaram a que a unica situação clara de golo na segunda parte tenha surgido de cabeça, por Ricardo Carvalho.

Por sua vez. o Lille, cada vez mais confortável no jogo, foi ganhando terreno e acabou o jogo em cima do Mónaco, criando nos ultimos dez minutos quatro situações claras de golo. Um mau resultado para a equipa de Leonado Jardim, que Quarta-feira desloca-se a Valência para discutir a eliminatória de acesso da Liga dos Campeões sem saber se poderá ou não contar com João Moutinho, lesionado.