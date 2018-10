Resultado Porto x Vitória Guimarães na Liga NOS (3-0)

22:43. Entrada possante do FC Porto na Liga NOS 2015/2016, com três golos sem resposta e um triunfo indicador de bonança para os lados do Dragão. Dois golos de Vincent Aboubakar e um do retornado Varela construiram a vitória portista diante de um tímido Vitória de Guimarães, manietado pela força da equipa da casa.

Apito final

90+3'. Apito final, vitória categórica do FC Porto.

90'. Mais três minutos para serem jogados no Dragão.

89'. Falta dura de Luis Rocha sobre Maxi: cartão amarelo.

89'. Cartão amarelo para o avançado do Vitória, Tomané.

88'. Remate em jeito de Aboubakar...esteve a centímetros do «hat-trick»!

87'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra João Vigário e sai Alex.

85'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Brahimi e sai Varela.

84'. Gooolooo do FC Porto!! Tiro de Varela após boa combinação com o uruguaio Maxi, excelente entendimento mútuo!

79'. Sai mais um cartão amarelo, agora para o médio portista André André.

77'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Montoya sai Tozé.

73'. André André isola Aboubakar...mas este demorou demasiado tempo e permite o providencial corte de Josué, grande intercepção!

70'. Remate distante de Danilo Pereira, Douglas segurou com facilidade.

69'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Ricardo Valente e sai Henrique Dourado.

68'. Trabalho excelente de Aboubakar dentro da área, recebendo a bola e tirando do caminho dois adversários antes de rematar..à figura de Douglas.

65'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Evandro e sai Imbula.

64'. Cartão amarelo mostrado a Maxi Pereira.

61'. Goooloo do FC Porto!! Recuperação de bola a meio-campo, passe a rasgar de Maxi Pereira para a corrida de Aboubakar, que fuzilou Douglas!

60'. Falta dura de Marcano sobre Henrique Dourado.

59'. Cabeceamento portista de Marcano deixa o Porto perto do segundo golo, a bola passa rente à barra após ressaltar na cabeça de um colega de equipa.

57'. Luis Rocha derruba Maxi perto da área, livre para ser bombeado para a área vimaranense.

54'. Substituição na formação do FC Porto: Entra André André e sai Herrera.

53'. Cheirou a golo portista! Douglas parou o cruzamento vindo da direita, mas no ressalto Tello alvejou a baliza vimaranense..valeu João Afonso a cortar na linha de golo! Imbula, na segunda recarga, rematou ao lado do poste.

52'. Intensifica-se a pressão do Vitória, que sobe no terreno e empurra o Porto para dentro da área.

51'. Tozé foge à marcação, ganha espaço e dentro da área remata ao primeiro poste...Casillas defende!

48'. Alex cruzou, mas a defensiva do Porto cortou a bola para canto, impedindo Henrique Dourado que cabecear para a baliza.

46'. Roda de novo a bola no Dragão, Porto em vantagem, Vitória ainda à procura da igualdade.

21:47. Primeira parte positiva para os Dragões, que dominaram as intenções de jogo e controlaram as operações com relativa tranquilidade. Com maior caudal ofensivo, o FC Porto chegou ao golo por intermédio do avançado Vincent Aboubakar, aos 8 minutos de jogo, após assistência de Alex Sandro. Destaque para a boa exibição do retornado Silvestre Varela e uma nota positiva para a extrema mobilidade do camaronês Aboubakar.

45+1. Fim da primeira parte.

45'. Um minuto extra para se jogar no Dragão.

44'. Aboubakar faz um passe de morte para o mexicano Herrera finalizar...mas o médio atrapalha-se e deixa a bola passar por si sem tocar para golo!

38'. Remate do avançado Henrique Dourado, sem perigo.

37'. O tempo passa e os vimaranenses teima em não conseguir afrontar o controlado domínio dos portistas, que pautam o jogo e detêm a maior parte da posse de bola.

33'. Tello cruza para a área após bom viragem de flanco do Porto - Josué cortou como pôde, afastando o perigo.

31'. Cartão amarelo para o médio defensivo Bouba Saré.

31'. Aboubakar tem dado imensa profundidade ao ataque do Porto: agora quase desmarcava Varela para o golo.

28'. Vitória estica o jogo, coloca a bola em Alex...este fura pela área e cruza para o miolo, mas Casillas afasta o perigo!

27'. Muitas dificuldades do Vitória de Guimarães para se libertar da pressão ofensiva do Porto.

24'. Tello ludibriou Luis Rocha, flectiu para dentro e armou o rematou cruzado...mas a bola não levou a direcção certa.

21'. Imbula tentou isolar Tello com um passe comprido, mas Douglas amarrou a bola, antecipando-se.

17'. Aboubakar dá largura ao jogo de ataque, cruza para a entrada de Imbula, que, na área, cabeceia para fora.

12'. Domínio controlado do FC Porto, com o rival vimaranense a tentar adaptar-se à situação de desvantagem.

8'. Gooollooo do FC Porto!!! Alex Sandro cruzou de modo rasteiro e Aboubakar rematou para o fundo das redes, domínio do Porto já deu golo!

6'. Contra-ataque perigoso do Porto, conduzido por Tello...Aboubakar amorteceu para Imbula, mas este rematou por cima!

4'. As duas equipas ainda se estudam, tentando encaixar uma na outra.

1'. Roda a bola no Dragão, estádio lotado para ver o novo Porto e as estreias do famosos Casillas e Maxi Pereira!

Apito inicial

20:35. Depois de uma pré-temporada positiva, o extremo português Varela está de volta ao FC Porto e também às opções iniciais dos portistas. O jogador aventurou-se na liga inglesa (West Bromwich) e também no campeonato italiano (Parma) mas voltou a Portugal para ser aposta do treinador Julen Lopetegui, substituindo Ricardo Quaresma no lote para 2015/2016.

20:20. Formação inicial do Vitória Guimarães: Douglas, Pedro Correia, João Afonso, Alex, Cafú, Josué, Luis Rocha, Bouba Saré, Tozé, Dourado, Tomané

20:15. Formação inicial do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Maicon, Marcano, Alex Sandro, Danilo Pereira, Herrera, Imbula, Tello, Varela, Aboubakar

19:30. Longe vão os tempos em que o FC Porto abre o campeonato, em casa, com uma derrota: são já 28 anos desde a última derrota caseira do FC Porto numa primeira jornada do campeonato, precisamente contra o rival Sporting, na temporada longínqua de 1972/1973. Nas últimas quatro décadas, o FC Porto apenas averbou outra derrota a inciar a Liga, neste caso fora de casa, novamente contra o Sporting, em Alvalade, na época 2001/2002.

18:55. O FC Porto tem habituado os seus adeptos a entrar no campeonato com uma vitória - desde a temporada 2002/2003 que os Dragões vencem sempre as aberturas da Liga. Nessa época, o FC Porto tropeçou no começo, graças ao brio do Belenenses, que obrigou os Dragões a um empate 2-2, com o treinador José Mourinho ao leme. Ainda assim, das últimas cinco ocasiões que o Vitória de Guimarães abriu a Liga jogando fora, nunca registou qualquer derrota.

18:25. No historial de confrontos entre FC Porto e Vitória de Guimarães, é o Dragão que leva claramente a melhor, com 88 triunfos no passado num total de 140 partidas; apenas se registaram 18 triunfos do Vitória de Guimarães. O domínio dos azuis-e-brancos em casa é claro também, 55 triunfos num total de 70 partidas, com escassas três vitórias da equipa da Cidade Berço. E o passado recente não ajuda a motivar os vimaranenses - nas últimas 9 recepções ao Vitória, o FC Porto venceu sempre.

18:00. Pelo lado do Vitória de Guimarães, vários são os reforços que prometem dinamizar a equipa da Cidade Berço: Tozé, maestro do ataque, desvinculou-se dos Dragões para liderar o ataque vimaranense; Licá será outra seta apontada ao FC Porto, ele que foi cedido pelos Dragões; Henrique Dourado, avançado brasileiro, será titular. Otávio, outro dos cedidos pelo FC Porto, não deverá alinhar de início. André André poderá, pela primeira vez, defrontar o seu antigo clube.

17:45. O FC Porto incluiu oito estreias nos convocados de Julen Lopetegui, com uma alta probabilidade de uma larga porção de reforços entrarem directamente no onze titular escolhido pelo basco - Iker Casillas, Maxi Pereira, Giannelli Imbula e Pablo Osvaldo estão na calha para efectuarem a estreia pelo FC Porto, enquanto reforços como Danilo Pereira, André André e Alberto Bueno espreitam a possibilidade de entrarem na partida de hoje.

17:30. O Vitória de Guimarães chega ao duelo da primeira jornada com maior preparação física: os vimaranenses do novo técnico Armando Evangelista entraram em competição com duas partidas referentes à pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, contra o Altach, somando dois desaires desmotivadores. Duas derrotas (2-1 na Áustria e 1-4 no D. Afonso Henriques) mostraram as debilidades da equipa de Guimarães, onde quem sobressaiu foi o médio Tozé, ex-Porto.

17:15. Jornada inaugural da Liga, com o reforçado FC Porto pronto a encaminhar-se rumo ao título, que foge há duas temporadas. Nesta segunda temporada de Julen Lopetegui ao comando dos Dragões, a pressão é elevada, graças ao vazio de títulos que reina no Dragão (o último acontece na era de Paulo Fonseca, a Supertaça). Depois do falhanço interno de 2014/2015, o treinador basco está obrigado a arrecadar o troféu de campeão, e tropeçar em casa já será péssimo prenúncio.

17:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo FC Porto x Vitória de Guimarães, referente à primeira jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio do Dragão, ás 20:45 horas, e terá cobertura ao pormenor, em directo, aqui, em Vavel Portugal. Siga o minuto a minuto do jogo FC Porto x Vitória de Guimarães, grátis e, com toda a informação relevante sobre o duelo de estreia de ambas as formações.