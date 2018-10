Célere guia de marcha: as cinco expulsões mais rápidas de sempre

Há jogadas e jogadores que irão sempre ficar na história pelo seu contributo no jogo, e outros, infelizmente, ficam na história pelo escasso tempo, dentro de campo, antes de receberem a ordem de expulsão

Keith Gillespie - Num Reading x Sheffield United na época 2006/07, Gillespie entrou em campo e apenas segundos depois foi expulso (vermelho directo) após agressão.

Steven Gerrard - Ainda com a camisola do Liverpool do seu coração, Gerrard entrou no jogo ao intervalo para ser expulso 38 segundos depois por entrada sobre o espanhol Ander Herrera, do Manchester United na derrota por 2-1.

Takahiro Masukawa - O defesa japonês segurou o avançado, quando este se isolava, e recebeu ordem de expulsão, quatro segundos após o começo da partida.

Serge Djiehoua - Após ter entrado (três segundos no relvado) viu o cartão vermelho.

Ruben Zadkovich - Esteve somente 17 segundos em campo.