Chegou e já está de partida: Michael Ciani a caminho do Espanyol

O jogador de 31 anos, contratado pelo Sporting à Lazio de Roma, foi uma aposta de Jorge Jesus que acabou por não resultar da melhor maneira. Uns falam de mau rendimento, outros de falta de adaptação à cidade de Lisboa, tanto do jogador, como da sua familía.

O que é certo é que o Sporting iniciou negociações com o clube da Liga BBVA, o Espanyol, com o objectivo de transferir o jogador, que apenas somou escassas dezenas de minutos na pré-temporada do clube de Alvalade (contra o Ajax Cape Town). Os Leões colocaram no seu Facebook oficial um comunicado onde explicavam o contexto actual da situação de Michael Ciani. Pode-se ler no documento que:

«A Sporting SAD informa que, tendo em conta o período de difícil adaptação do jogador e da sua família, o Clube e o atleta Ciani chegaram ao entendimento de que a melhor opção para ambas as partes seria negociar a sua transferência. Neste momento decorrem negociações entre a Sporting SAD e o RCD Espanyol, com o objectivo de transferir o atleta.A Sporting SAD agradece ao atleta todo o seu profissionalismo durante todo o período em que representou o Sporting, bem como nas negociações da transferência.»

Mas mais recentemente, o Espanyol já veio confirmar no seu site que a transferência do defesa central ex-Lazio estava praticamente consumada. Ciani irá assinar um contrato válido por duas temporadas. O atleta francês até já cumpriu os testes médicos, e deverá assinar com o clube espanhol já amanhã.