Ligue1: Marselha volta a cair, Caen lidera após golo de luso-francês Da Silva

Na segunda jornada o Marselha voltou a perder por 1-0 desta feita contra o Stade de Reims, que junta-se com esta vitoria à liderança de forma surpreendente. Hamari Traoré marcou aos 14 minutos da primeira parte o único golo da partida.

O Caen de Damien da Silva não podia começar de melhor maneira este campeonato, com duas jornadas decorridas, soma igual numero de vitórias no campeonato. A aposta na segurança defensiva tem dado frutos e o jogador luso-francês contribuiu para a segurança do processo defensivo, acrescentando neste fim-de-semana o seu contributo ofensivo , convertendo aos 69 minutos o único golo da partida, no triunfo caseiro (1-0) diante do Toulouse.

Já o Rennes com Pedro Mendes a titular ao lado do cabo-verdiano Mexer (ex-Nacional da Madeira e Sporting Clube de Portugal), obteve a primeira vitoria no campeonato, vencendo por 1-0 o Montpellier. Pedro Mendes saiu aos 73 minutos com a sensação de dever cumprido. Quem tambem teve uma participação muito positiva no jogo foi o medio defensivo Gelson Fernandes, antigo jogador do Sporting Clube de Portugal.

Anthony Lopes, voltou a ser decisivo no jogo deste fim-de-semana garantindo a vitória do Lyon por 1-0 no terreno do Guingamp num jogo bastante equilibrado com oportunidades claras de golo para cada lado. Coube a Anthony Lopes, garantir nos últimos minutos a manutenção do resultado a favor da sua equipa que estreou Valbuena, o golo do Lyon surgiu aos 79 minutos por Claudio Beauvue.

Nos restantes jogos destaque para o Lorient de Raphael Guerreiro (saiu aos 77 minutos) que empatou com o Bastia por uma bola e do empate a três bolas entre o Troyes e o Nice. Má noticia para Leonardo Jardim, e o Mónaco que não podem contar com João Moutinho, para a primeira mão da pré-eliminatoria da Champions da proxima Quarta-feira, contra o Valência de Nuno Espirito Santo, André Gomes, Ruben Vezo e João Cancelo. Dores de cabeça para a equipa do principado que forçosamente levara a alterações no meio campo, prevendo-se a aposta em Fabinho a exemplo do que aconteceu no jogo em Londres contra o Arsenal da época passada e neste fim-de-semana apos a saida de João Moutinho.