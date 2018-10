Aston Villa contrata Adama Traoré, promessa das categorias de base do Barcelona

O Aston Villa anunciou no seu site na internet o acordo por cinco temporadas e o novo jogador reagiu de imediato: «É uma honra ir para o Aston Villa, pois foi um clube que mostrou interesse em mim desde o início, além de me terem considerado um elemento fundamental para a equipa», afirmou o extremo Traoré ao site dos «villains».

Apesar de jovem, Adama Traoré já rendeu 10 milhões aos catalães. Uma verba que poderá aumentar para 12 milhões, caso o jovem avançado cumpra com alguns objectivos. O Barcelona reservou uma opção de recompra válida para as próximas três temporadas e um direito exclusivo de vetar qualquer transferência futura.

Com esta contratação, o técnico inglês Tim Sherwood, que já garantiu também as contratações de Jordan Ayew, Jordan Amavi, Jordan Veretout, Idrissa Gueye, Rudy Gestede, Scott Sinclair e Micah Richards para a temporada 2015/16, ganha mais uma arma para batalhar naquele que é considerado o melhor campeonato do mundo, a Premier League.