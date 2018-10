Olympiakos: Sebá e Manuel da Costa a caminho do clube de Pireu

O Olympiakos está prestes a garantir mais dois reforços para a temporada 2015/2016: são eles Sebá, do Estoril, e Manuel da Costa, actualmente ligado ao Sivasspor. O clube grego de Pireu, comandado pelo ex-técnico do Sporting, Marco Silva, irá assim contar com mais dois jogadores que bem conhecem o campeonato português.

O extremo Sebá, de 23 anos, uma das peças-chave do Estoril, reencontrará o treinador Marco Silva, com quem trabalhara nos «canarinhos», enquanto o defesa central de 29 anos, Manuel da Costa experimentará o nono clube da sua carreira e o oitavo campeonato do currículo. Ambos os jogadores passaram pela liga portuguesa (Manuel da Costa actuou pelo Nacional da Madeira em 2012/2013).

O brasileiro viaja hoje para a Grécia para assinar contrato com o campeão grego, que terá a duração de quatro épocas, custando 1,8 milhões de euros ao Olympiakos. Já o defesa, encontra-se em terras helénicas desde ontem, já tendo efectuado exames médicos e assinado um vínculo para as próximas duas temporadas.