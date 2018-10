Sporting: Diego Capel viaja para Itália para firmar contrato com o Génova

Está prestes a ser anunciada a saída do Sporting do extremo espanhol Diego Capel, de 27 anos. O jogador, que estava na lista de dispensas de Jorge Jesus e que auferia um salário pesado que há muito a direcção de Bruno de Carvalho tentava aliviar, irá actuar pelo Génova, estando já em Itália para ultimar os termos da sua transferência.

Diego Capel já era suplente crónico na era de Marco Silva, e a chegada de Jorge Jesus apenas veio confirmar, para lá de qualquer dúvida, que o ex-Sevilha (chegou aos Leões pela mão de Godinho Lopes) não entrava nas contas do Sporting 2015/2016. No Génova espera-o um contrato de dois anos (mais um de opção) com um salário de 700 mil euros.

O raçudo e veloz extremo canhoto irá assinar abandonar Alvalade, 143 jogos oficiais depois. Sempre acarinhado pela massa adepta dos Leões, pela combatividade que colocava em cada lance disputado, Capel irá agora experimentar o terceiro campeonato da carreira (depois de Espanha e Portugal, segue-se o «Calcio»), reencontrado no Génova o antigo companheiro Diego Perotti, com quem jogara no Sevilha.