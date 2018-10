Athletic ergue Supertaça com Aduriz a ser a vedeta máxima do triunfo basco

O Barcelona precisava ontem de efectuar uma remontada épica para anular os efeitos devastadores do «Vendaval Aduriz», sentido em San Mamés na primeira mão da Supercopa espanhola, mas a solidez defensiva do Athletic chegou para tapar os caminhos da baliza de Iraizoz e segurar a vantagem de 4-0 celebrada pelos bascos há quatro dias.

Perante um Camp Nou que exigia golos, o Athletic fechou-se dentro da sua própria área, cerrou os dentes e contou, também, com a inoperência ofensiva de Messi, Suárez e companhia. O golo do astro argentino, aos 44 minutos, deu esperança às hostes catalãs mas a expulsão do central Piqué (por improprérios dirigidos ao assistente) sentenciou a partida, que ainda viu Aduriz festejar mais uma vez: o quarto golo infligido ao Barcelona em quatro dias.

O Athletic Bilbao festejou assim, após agregado de 5-1, a sua segunda Supertaça da história do clube, fundado em 1898. O técnico espanhol Ernesto Valverde somou o primeiro troféu espanhol da carreira (vencera já três ligas e duas Taças, mas em solo grego).