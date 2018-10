Villarreal: Roberto Soldado regressa a Espanha para renascer das cinzas

Está consumado o regresso do avançado Roberto Soldado ao campeonato onde se destacou e onde se tornou famoso pelos seus golos - o atleta de 30 anos assinou pelo Villarreal por uma verba a rondar os 10 milhões de euros, pagos pelo clube amarelo ao Tottenham, que comprara o passe do espanhol por 35 milhões de euros.

Soldado assinou hoje um vínculo laboral com duração de três anos, tornando-se assim no grande reforço do Villarreal; o jogador, que se notabilizou pela passagem profícua pelo Valência (onde marcou 82 golos repartidos por três temporadas), tentará agora relançar a sua carreira, que estagnou enquanto esteve nos «Spurs»: apenas 16 golos em 76 partidas, entre 2013/2014 e 2014/2015.

«Este é um passo muito importante na minha carreira. Quando a proposta do Villarreal chegou, nem hesitei, pois era uma oportunidade grandiosa para voltar a Espanha e juntar-me a um grande clube», declarou Roberto Soldado durante a apresentação no seu novo clube.