Sporting x CSKA Moscovo na Liga dos Campeões (2-1)

21:40. O Sporting acabou, com esforço e talento, por levar de vencida a formação russa do CSKA Moscovo, quando tudo parecia indicar o rumo do empate 1-1. O excelente trabalho de Carrillo, quando deslocado para o miolo, fez toda a diferença e acabou por descobrir Slimani, que, aos 83 minutos, fixou o resultado em 2-1. O Sporting viajará para a Rússia com a magra vantagem de um golo, mas com a pecha de ter sofrido um tento em casa.

Apito final

90+2'. Substituição na formação do CSKA Moscovo: Entra Aleksei Berezutskiy e sai Nababkin

90'. Jogar-se-ão mais três minutos em Alvalde.

90'. Substituição na formação do CSKA Moscovo: Entra Natkho e sai Doumbia.

89'. Remate disparatado de Eremenko, a bola saiu totalmente desenquadrada da baliza.

86'. CSKA sem ideias para contrariar o golo leonino.

82'. Gooolooo do Sporting!! Slimani aproveita a confusão de defesa russa e rematou rasteiro após passe brilhante de Carrillo!

81'. Carrillo fixa-se agora no apoio directo a Slimani, Aquilani ao lado de Adrien.

80'. Segundo fora-de-jogo tirado em poucos minutos ao ataque do Sporting.

79'. Substituição na formação do CSKA Moscovo: Entra Milanov e sai Tosic.

78'. Doumbia isola-se após passe picado, fura pelo meio da defesa...rematou com um «lob» mas Patrício, gelado, segurou! Que categoria de defesa...

76'. Substituição na formação do Sporting: Entra Mané e sai João Mário.

76'. Substituição na formação do Sporting: Entra Gelson Martins e sai Gutiérrez.

74'. Sporting sobe no terreno e empurra insistentemente o CSKA para trás.

72'. Slimani tentou cabecear para golo, mas o central Vassili cortou o lance com a mão, ficou uma grande penalidade por marcar...

70'. Cartão amarelo para o avançado Doumbia, após falta sobre Adrien.

68'. Cabeceamento perigoso de Berezutskiy, após canto de Tosic: a defesa do Sporting estava a dormir.

65'. Substituição na formação do Sporting: Sai Bryan Ruiz e entra Alberto Aquilani.

64'. Naldo atrapalhou-se e comprometeu a segurança defensiva: a bola sobrou para Tosic, que rematou cruzado, mas ao lado.

61'. Pede-se grande penalidade em Alvalade, após queda de Gutiérrez, o juiz manda seguir a jogada.

60'. Cartão amarelo para Mário Fernandes punindo falta sobre o avançado colombiano do Sporting.

56'. Cartão amarelo para Slimani após perder a bola e puxar pela camisola Wernbloom.

51'. João Pereira lança: Slimani ganha no peito, rodeado de adversários, e remata, mas para fora, má finalização do argelino.

49. Excelente recuperação de bola de Carrillo, roubando o esférico a Tosic.

47'. Falta de João Pereira sobre Musa, que partia em velocidade para a área. Cartão amarelo.

46'. Recomeça a partida em Alvalade.

Segundo tempo

20:35. Jogo intenso na primeira parte, com duas equipas com jogos distinos e planos bastante diferentes: o Sporting com fome de bola, querendo controlar o ritmo e a posse, e o CSKA Moscovo apostado no contra-golpe, com jogadores rápidos como Tosic e Musa. Gutiérrez marcou aos 12, Doumbia empatou aos 40 minutos, redimindo-se da grande penalidade falhada, defendida pelo internacional luso Rui Patrício, aos 27 minutos.

Intervalo

45'. Um minuto adicional para ser jogado nesta primeira parte.

44'. Musa de novo a desorganizar o Sporting: o remate do nigeriano foi sustido por Patrício.

43'. Canto leonino, Slimani cabeceia mas Akinfeev defende...depois Gutiérrez, na recarga, é apanhado em fora-de-jogo.

40'. Gooolooo do CSKA Moscovo!! Tosic fez um passe brilhante e isolou Doumbia...este contornou Patrício e tocou para as redes!

39'. Resposta do Sporting: Slimani não aproveitou o mau corte de Ignashevich...falhou o golo a dois metros da linha...incrível!

38'. Cheirou a golo! Musa fintou João Pereira e rematou com potência...mas a bola passou ao lado!

37'. Musa tem atrapalhado o lado direito da defesa sportinguista, o Leão terá de se acautelar.

33'. Atrapalhação na defensiva russa, a bola sobra para Slimani..remata, mas Akinfeev defende para a frente, alivia a bola o central russo.

29'. Incursão furtiva de Carrilo: ultrapassou Nababkin mas deixou a bola escapar linha de fundo.

28'. Cartão amarelo para o sueco Wernbloom.

27'. Patrício defende a grande penalidade, pára o remate de Doumbia, excelente intervenção do internacional!

26'. Penalidade máxima para o CSKA, falta de Jefferson sobre Tosic após arrancada veloz de Musa que deixou Adrien para trás!

25'. O Sporting baixou o ritmo de jogo, está menos pressionante agora. O CSKA tenta pegar na partida.

23'. Falta de Gutiérrez sobre o veloz Musa: cartão amarelo.

20'. Tosic faz uma roleta e desbaratina a defesa do Sporting, passa por Patrício mas não consegue servir Doumbia, Paulo Oliveira cortou a bola e salvou o lance.

18'. Cruzamento de Ruiz pela esquerda, corta a defensiva russa.

16'. O CSKA está totalmente dominado pelo Sporting, sem ideias para trocar a bola nem espaço para sair a jogar.

12'. Gooolooo do Sporting!! Passe diagonal de Carrillo, Ruiz assiste Gutiérrez, deixando-o à boca do golo, foi só tocar para as redes!

10'. Adrien recupera a bola, Jefferson cruza com veneno e Naldo toca para a baliza...mas a bola sai por cima!

9'. João Mário rematou, a bola foi bloqueada pelo defesa do CSKA, mais um canto a favorecer o Sporting.

8'. Jefferson executa o canto, Akinfeev soca a bola e mantém a defesa fora de perigo.

7'. Pressão alta do CSKA, enquanto o Sporting tenta aproveitar todas as chances para contra-atacar com muita rapidez.

6'. Livre executado para a área do CSKA, Slimani cai na área e queixa-se de puxão de Wernbloom.

1'. Arranca a partida em Alvalde, joga-se o acesso à Liga dos Campeões!

Apito inicial

19:40. Houve-se agora o hino da Liga dos Campeões enquanto as duas formações alinham-se na horizontal; os adeptos da formação leonina assobiam fortemente enquanto o hino da competição soa (em memória e protesto contra a arbitragem do Schalke 04 x Sporting da temporada passada).

19:20. O Sporting apresenta-se em Alvalade sem alterações no onze titular que actuou na Sexta-feira passada frente ao Tondela; Fredy Montero volta a ficar no banco e no seu posto jogará o compatriota colombiano Teo Gutiérrez. Aquilani ficará no banco. No CSKA, destaque para a titularidade do reforço Seydou Doumbia.

19:10. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício, João Pereira, Paulo Oliveira, Naldo, Jefferson, Adrien Silva, Carrillo, João Mário, Bryan Ruiz, Slimani, Teo Gutiérrez.

19:10. Formação inicial do CSKA Moscovo: Akinfeev, Mário Fernandes, Vasili Berezutskiy, Ignashevich, Nababkin, Wernbloom, Dzagoev, Tosic, Eremenko, Musa, Doumbia

18:55. Em deslocações a Portugal, o CSKA Moscovo apenas perdeu por uma vez (num total de cinco deslocações), contra o FC Porto (2010/2011); outra curiosidade: a última vez que uma formação portuguesa deixou pelo caminho uma equipa russa foi na melhor campanha do Benfica de Jesus na Liga dos Campeões, em 2011/2012, quando o Benfica eliminou o Zenit e atingiu os quartos-de-final da prova dos milhões.

18:40. O Sporting realizou até agora, cinco partidas contra formações russas, mas nunca conseguiu obter nenhum triunfo; os leões registaram quatro derrotas e um empate, tendo a história contra si nesta eliminatória, que aliás, é a primeira jogada a duas mãos contra uma equipa russa. Nas 3 partidas realizadas em Alvalade, contra russos, o Sporting nunca pontuou, tendo perdido por 3 ocasiões e sofrido, no total, 9 golos.

18:25. Onzes prováveis do jogo Sporting x CSKA Moscovo.

18:10. Vários serão os jogadores leoninos que irão efectuar a sua estreia com o Leão ao peito na Liga dos Campeões: o defesa central Naldo será um deles, assim como o avançado Bryan Ruiz e o avançado colombiano Teo Gutiérrez. O médio italiano ex-Fiorentina, Alberto Aquilani poderá também efectuar o primeiro jogo na «Champions» pelo Sporting, sendo ele estreia absoluta, já que entrou pela primeira vez no lote de convocados do treinador Jorge Jesus.

17:50. Apesar da partida ter-se realizado há uma década atrás, existem ainda quatro jogadores da formação do CSKA Moscovo que ainda militam no plantel dos moscovitas: são eles os irmãos Berezutskiy (Aleksei e Vassili) , o defesa Ignashevich e o guarda-redes Igor Akinfeev, habitual dono da baliza da formação do exército. No Sporting, nenhum dos titulares de hoje faz parte da história desse jogo - no CSKA são esperadas as titularidades de Akinfeev, Ignashevich e Vassili Berezutskiy.

17:35. Este será o segundo jogo entre Sporting e CSKA Moscovo - o primeiro também se realizou no Estádio de Alvalade, em 2005, na final da Taça UEFA; O Sporting deixara pelo caminho equipas como Feyenoord, Middlesbrough, Newcastle e AZ Alkmaar, e, na final, a formação de José Peseiro era tida como favorita à vitória. Rogério marcou primeiro mas o CSKA reagiu e virou o texto, aponto três golos e acabando por vencer o troféu (golos de Vassili Berezutskiy, Zhirkov e Vágner Love).

17:20. O Sporting fará o terceiro jogo oficial da temporada, depois de ter averbado duas vitórias (para a Supertaça e para o jogo de abertura do campeonato nacional). A equipa de Alvalade jogará hoje grande parte do destino europeu, e pretenderá garantir a segunda participação na prova consecutiva, depois de em 2014/2015 ter, sob o leme de Marco Silva, atingido os 7 pontos na fase de grupos da competição, com vitórias sobre o NK Maribor, Schalke 04 e um empate contra a formação eslovena.

16:55. Este será o segundo jogo disputado entre Sporting e CSKA Moscovo, o primeiro fora no âmbito da Taça UEFA, este será vital para decidir qual das duas equipas marcará presença na fase final da Liga dos Campeões 2015/2016. Será a partida inaugural de Jorge Jesus em termos internacionais enquanto treinador do Sporting, depois de ter chegado a duas finais da Liga Europa e uns quartos-de-final da UEFA Liga dos Campeões pelo rival Benfica

16:40. Sejam bem-vindos à transmissão do jogo Sporting x CSKA Moscovo, partida referente à primeira mão do «playoff» de acesso à UEFA Liga dos Campeões. A partida será jogada no Estádio Alvalade XXI, às 19:45 horas, e terá cobertura pormenorizado em Vavel Portugal. Siga o minuto a minuto do jogo Sporting x CSKA Moscovo, em directo e, grátis, em Vavel.com.