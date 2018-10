Manchester United vence, Depay dá 'show' e bisa diante do Club Brugge

O jogo não começou de feição para os «Red Devils», que este ano tentam convencer os seus adeptos do poderio da equipa, renovada, do controverso Louis Van Gaal - um auto-golo do médio Michael Carrick colocou os belgas do Club Brugge na frente, mas, com naturalidade, a equipa de Old Trafford fez valer a sua superioridade, acabando por vencer por 3-1. A estrela cintilante da partida foi o reforço Memphis Depay, que, com dois golos estonteantes, impulsinou o Manchester United para a vitória.

A equipa de Michel Preud'homme não foi capaz de suster o poderio ofensivo do jovem holandês, que, a actuar pela faixa esquerda, derivou vezes sem conta para o miolo, desferindo dois remates que deram a volta ao texto e anularam a vantagem forasteira. Depay levantou o estádio com o seu bis (13 e 43 minutos) e provou que a sua contratação promete dar que falar; o golo da tranquilidade caseira chegou por intermédio do médio belga Marouane Fellaini, aos 90+4 minutos.