José Mourinho versão 2015/2016: O pior arranque de sempre do «Happy One»

O começo de temporada para o Chelsea de José Mourinho está a ser pior do que qualquer um esperaria. A derrota do campeão nacional inglês com o Arsenal, para a Supertaça (1-0), o empate em casa a duas bolas com o Swansea (na abertura da Premier League) e a clara derrota por 3-0 ante o Manchester City deixaram Mourinho com o pior registo de sempre. Três é o número de partidas que o treinador português leva sem vencer, algo sem precedentes na carreira do técnico, que ainda não venceu em 2015/2016.

Três jogos, zero vitórias: arranque negativo inédito

Na época de 2001/02, no FC Porto, Mourinho conseguiu uma vitória nas duas primeiras partidas da liga, em 2012/13, na sua última época como treinador do Real Madrid, consegui u uma vitória frente ao poderoso Barcelona, na Supertaça, embora tenha empatado e perdido os outros dois jogos. Nas 15 temporadas que leva como treinador principal, nesta ocasião a sua equipa encaixou seis golos e apenas nas épocas 2011/12 e 2012/13, ambas no Real, sofreu sete e seis respectivamente.

Os começos do Chelsea com o «Happy One» Mourinho sempre foram sinónimos de triunfalismo ou, pelo menos, de invencibilidade - apenas em 2006/07, perante uma derrota por 2-1 ante o Middlesbrough, o inicio do técnico não fora dos melhores. Esta pesada derrota no Etihad Stadium serviu para demonstrar que a equipa de Londres não está bem nem se recomenda, o que se reflecte na actual posição classificativa, 16º lugar. Os sintomas de debilidade do Chelsea parecem evidenciar uma época difícil e deficiente, será que José Mourinho estará a perder o toque de Midas?