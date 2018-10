Benfica empresta Jonathan Rodríguez ao Deportivo da Corunha

Jonathan Rodríguez está temporariamente fora do Benfica: o jogador uruguaio está de malas aviadas para Espanha, onde irá fazer parte do conjunto galego do Deportivo da Corunha, por empréstimo dos encarnados. O jovem de 22 anos, que foi contratado pelas águias em Janeiro passado, foi preterido por Rui Vitória e no clube da Galiza poderá beneficiar de uma regular utilização que lhe permita desenvolver as suas qualidades.

O clube da Corunha, que tem excelente relações com o Benfica (vários são os jogadores transaccionados), anunciou hoje ter já um pré-acordo com os encarnados para a concretização do empréstimo de uma temporada, reforçando assim o seu sector ofensivo. Jonathan Rodríguez juntar-se-á a Sidnei, e ao antigo jogador do Benfica, Luisinho, ficando às ordens do técnico Victor Sánchez.

O avançado uruguaio actuou pelo equipa B do Benfica desde Janeiro, mostrando aptidão para o golo; foi escolhido para integrar a digressão de pré-temporada do Benfica mas a chegada de Mitroglou e de Raúl Jiménez relegou o jovem para segundo plano, preferindo as águias darem espaço de manobra ao jogador, no Deportivo da Corunha, durante toda a temporada 2015/2016.