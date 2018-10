O espectáculo da Liga BBVA 2015/2016 começa esta Sexta-feira

A Liga BBVA 2015/16, na sua 85ª edição, vai ser uma das mais competitivas de sempre, com dois candidatos de responsa e «outsiders» capazes de balançar os pratos da balança e baralhar as contas do título nacional. Isso a julgar pelas mudanças que Real Madrid fez, o Barcelona que defende o seu titulo e, numa segunda linha, o Atlético de Madrid que conta nas suas fileiras com Jackson Martínez, ex-FC Porto e que foi, até agora, a transferência mais cara do Campeonato (cerca de 35 milhões de euros).

O Barcelona, parte com ligeira vantagem devido ao facto de ter ganho tudo na anterior época (Campeonato, Liga dos Campeões e Taça do Rei) e contar com Lionel Messi, o astro argentino, do lado do Real temos várias coisas novas (o treinador agora é Rafael Benítez em detrimento de Carlo Ancelotti além de novos jogadores como Mateo Kovacic ou Kiko Casilla), o Atlético tem o mesmo treinador, o argentino Diego Simeone, e conta com Tiago (médio português ex-Benfica) e Antoine Griezmann que foi a grande figura da equipa a época passada.

Nas fileiras dos detentores do título, a equipa regular escolhida por Luis Enrique deverá ser esta: Claudio Bravo na baliza, Daniel Alves, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Jordi Alba completando a defesa, Ivan Rakitic, Carles Busquets, Andrès Iniesta, Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar, (recorde-se que o Barcelona só poderá contar com os seus reforços, entre eles o turco Arda Turan que veio do Atlético, a Janeiro de 2016). O Real Madrid deverá alinhar com um onze baseado em: Keylor Navas; Danilo, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Toni Kroos, James Rodríguez, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema. Quanto ao Atlético provavelmente abordará a temporada com: Jan Oblak; Juanfran, Giménez, Diego Godín, Filipe Luis; Antoine Griezmann, Gabi, Tiago, Koke; Vietto e Jackson Martínez.

Quanto aos lugares que dão a possibilidade de jogar a Liga Europa - ou o quarto lugar que permite jogar o play-off de acesso à Liga dos Campeões - temos o Valência, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, o Athletic que continua a sua tradição de apenas utilizar jogadores bascos, o Sevillha (vencedor das duas últimas Liga Europa), o Celta de Vigo do antigo jogador do Benfica Nolito, o Villarreal comandado por Marcelino García e o Málaga. Com particular destaque para o Valencia que parece ser a quarta potencia da Liga, inclusive na época passada ficou em quarto.

Nesta primeira jornada vamos começar com o embate entre Málaga e Sevilha no La Rosaleda e depois continuamos com o resto da jornada em que o Deportivo da Corunha recebe a Real Sociedad, o Espanyol, o Getafe, o Atlético Madrid começa em casa com o recém-promovido Las Palmas e o Rayo Vallecano recebe o Valencia. No domingo o grande jogo entre Athletic e Barcelona, numa continuação dos embates da Supertaça, a visita do Real Madrid ao campo do histórico Sporting de Gijón, que subiu de escalão, o duelo entre Levante e Celta de Vigo e o Bétis x Villarreal. A jornada encerra segunda com o jogo entre Granada e os bascos do Eibar.