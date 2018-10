Real Madrid contrata prodígio croata Kovacic por 30 milhões de euros

O Real Madrid oficializou nesta Terça-feira, dia 18, a contratação do jovem médio croata Mateo Kovacic, de 21 anos, proveniente do Inter de Milão. A última loucura, milionária, dos «blancos» custou 30 milhões de euros aos cofres de Florentino Pérez. O internacional croatra assinou um contrato válido por seis temporadas e irá vestir a camisola número 16.

Modric profetiza: Kovacic vai ganhar a Bola de Ouro em dois anos

Em Janeiro de 2013, o Inter de Milão desembolsou 11 milhões de euros para contratar a promessa do meio-campo croata, Kovacic, na altura apenas com 18 anos de idade. Dois anos e meio depois, o Real Madrid ganhou a corrida ao Liverpool e dispendeu 30 milhões para ficar com o ex jogador «nerazzurri». Luka Modric, jogador do Real Madrid e companheiro de equipa de Kovacic na selecção da Croácia, teve influência na contratação do seu compatriota. O ex-jogador do Tottenham, não hesitou em recomendar o jovem jogador afirmando que Kovacic irá ganhar a bola de ouro em 2017.

Formado nas divisões de base do Dínamo de Zagreb, Kovacic fez 44 jogos pelo Inter de Milão na época transacta, assinalando oito golos. No ano passado, o atleta disputou a Copa do Mundo 2014, no Brasil, ao lado do agora companheiro de equipa, Luka Modric.

Já na época passada, Carlo Ancelotti, tinha recomendado o jovem jogador à direcção dos «merengues». A pré-temporada revelou fragilidades no meio-campo da equipe merengue. O amigável que colocou frente a frente Real Madrid e Inter de Milão, na China, há algumas semanas, exibiu as qualidades do croata, convencendo de vez os responsáveis madridistas a contratarem o jogador. Com Modric e Kroos na equipa, o recém chegado Kovacic terá de revelar argumentos fortes para ganhar a titularidade na equipa liderada por Rafael Benítez.