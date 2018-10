Mercado ao rubro: Pedro no Chelsea, Otamendi no Manchester City

O mercado de transferências de Verão está ao rubro e, a liderar os avultados montantes dispendidos, está a Premier League, que voltou nos últimos dias à ribalta do desfile dos milhões com as transferências de Pedro Rodríguez e Nicolás Otamendi. O extremo espanhol da cantera do Barcelona ingressou no Chelsea de José Mourinho por 30 milhões de euros, enquanto o central argentino saiu do Valência para o gastador Manchester City por 40 milhões de euros.

O extremo de 28 anos assinou com os «Blues» um contrato com uma duração ainda desconhecida (nenhum dos clubes desvendou a informação) quebrando assim uma ligação de onze anos com o clube catalão que o formou e o revelou para futebol. No clube «blaugrana», Pedro conquistou cinco ligas espanholas, três Taças do Rei, quatro Supercopas, três Ligas dos Campeões e três Supertaças europeias - marcou, inclusivamente, o golo decisivo que deu o último troféu aos «culé», aos 115 minutos do prolongamento.

«Estou muito feliz por estar aqui. Estou muito entusiasmado para começar a minha aventura no Chelsea e estou aqui para continuar a ganhar títulos», afirmou o jogador depois de assinar, na passada Quinta-feira, o vínculo com o campeão inglês. «Estou impressionado por Pedro ter deixado uma equipa que ele ama, o clube dos seus sonhos, do seu coração, porque isso mostra ambição», afirmou Mourinho, tecendo vários elogios ao extremo, que terá a companhia do compatriota Fàbregas.

Nicolás Otamendi também deixou a Liga BBVA, para representar o Manchester City até 2020; o defesa central há muito que tinha expressado a sua vontade em abandonar o Valência para dar o salto para a Premier League. A novela da sua anunciada saída arrastou-se pelo Verão, consumando-se depois da pressão exercida pelo jogador sobre a direcção técnica «che», liderada por Nuno Espírito Santo. Otamendi, de 27 anos, foi anunciado como reforço dos «Citizens» na passada Quinta-feira e recebeu elogios de Manuel Pellegrini.

«Otamendi era, sem discussão, o melhor defesa da La Liga na temporada passada, por isso, estou naturalmente deliciado», referiu o treinador do Manchester City. O defesa, que já actuou pelo FC Porto, irá encontrar no clube os compatriotas Sergio Aguero, Martin Demichelis, Caballero e Pablo Zabaleta. «Estou aqui para dar o meu melhor, para lutar jogo a jogo (...) quero ganhar várias taças e títulos», expressou Otamendi. Entre os conhecidos de Otamendi estarão também os ex-companheiros Mangala e Fernando, ex-portistas.