Nem aqueceu lugar: Benfica empresta Marçal ao Gaziantepspor

Chegou à Luz pela mão de Jorge Jesus, que o indicou à direcção encarnada como possível futuro defesa esquerdo para a temporada 2015/2016, vindo a custo zero do Nacional da Madeira - apesar de ser reforço, o brasileiro Marçal nem aqueceu lugar na Luz, pois, nas escolhas de Rui Vitória, o lateral de 26 anos não conseguiu reservar lugar, acabando por ser emprestado ao clube turco Gaziantepspor.

Sem espaço no plantel do Benfica (que tem Eliseu, André Almeida e Sílvio para a posição em causa), Marçal actuará durante uma temporada na liga turca, tendo como auxílio num país estrangeiro o compatriota Abuda, brasileiro que pontifica no sector defensivo da equipa da cidade de Gaziantep. «Saí triste do Benfica, um bocadinho desiludido, pois nunca tive uma oportunidade, joguei poucos minutos na pré-época. Se tivesse tido uma oportunidade e tivesse corrido mal... mas não», declarou no momento da saída.

«Ele disse-me, basicamente, que não ia ter muitas oportunidades para jogar, que contava mais com Eliseu, Sílvio e André Almeida», confessou Marçal, revelando uma conversa privada que tivera com o treinador Rui Vitória.