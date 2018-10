Última hora: Benfica finaliza a contratação do médio Bruno Zuculini

O Benfica tem já praticamente todos os detalhes acertados para finalizar a transferência do médio argentino Bruno Zuculini para a Luz; o jogador, cujo passe pertence ao Manchester City, irá reforçar o Benfica mediante transferência definitiva, evoluindo na liga portuguesa, já que na esquadra de Manuel Pellegrini não teria oportunidades para jogar regularmente. No plantel de Rui Vitória, Zuculini, de 22 anos, será uma adição importante à zona central do terreno, podendo actuar como médio defensivo ou «box-to-box».

O médio, que singrou de modo precoce no país natal, reforçou os quadros dos «Citizens» na temporada passada, mas a sua inexperiência e a irrespirável competição por um lugar no miolo do Manchester City levou Bruno Zuculini a ingressar, por empréstimo, no Valência (apenas jogou uma partida); a experiência em Espanha prosseguiu no Córdoba (disputou 8 jogos), para onde se transferiu em Janeiro de 2015, tendo falhado na tarefa de impressionar Nuno Espírito Santo. No Benfica tentará relançar a ainda imberbe carreira.

Formando no Racing Club, onde despontou para o futebol e onde aguçou o apetite de grandes clubes europeus, Zuculini terá na Luz o desafio de se afirmar no futebol europeu, depois das passagens discretas por Manchester City, Valência e Córdoba; às ordens de Vitória terá de competir com Pizzi, Samaris, Fejsa, Bryan Cristante e André Almeida por um lugar ao sol, no onze titular das águias. É esperado que viaje este dia 22 para Lisboa, para realizar testes médicos e firmou o acordo, que estender-se-á por 5 temporadas.