Sporting x Paços de Ferreira na Liga NOS (1-1)

20:34. O lance do golo pacense é envolto é várias dúvidas: o avançado Cícero parece deixar-se cair após ténue contacto natural com João Pereira, que viu o cartão vermelho directo, outra decisão bastante duvidosa. No fim da partida os assobios reservados pelos adeptos leoninos à equipa de arbitragem foram bastante audíveis. O Sporting escorrega na segunda jornada e pode atrasar-se na corrida pelo topo da classificação.

20:31. A segunda parte foi-se desenvolvendo sem a clarividência leonina, com os minutos a passarem e o Sporting a não aumentar a vantagem. Quem anda à chuva molha-se: o Paços de Ferreira foi dando respostas ofensivas que permitiam antever a possibilidade do empate. Beneficiando da queda do controlo do Sporting, o Paços aventurou-se pouco mas esteve perto do golo, por Andrezinho e Roniel, mas foi Pelé, de grande penalidade, a fazer o 1-1.

Apito final

90+3. Apito terminal, Paços volta a empatar o Sporting na Liga.

90+1'. Jogam-se 3 minutos de compensação, com protestos vindos das bancadas.

90'. Cartão amarelo para Fábio Cardoso, por falta sobre Slimani.

89'. Substituição na formação do Paços de Ferreira: Sai Roniel entra Rodrigo Antônio.

88'. Parada excelente de Marafona, o remate de Gelson levava selo de golo...bela assistência de peito por parte de Carrillo. Canto.

86'. Jonathan centra após passe genial de abertura...centro..Carrillo cabeceou para a pequena área mas o central pacense tirou a bola da boca de Slimani! Que corte de Fábio Cardoso.

84'. Partida sem fulgor de Bryan Ruiz. O costa-riquenho está cansado e sem os melhores índices físicos de momento.

82'. Sporting em inferioridade numérica, com apenas dez minutos para dar a volta ao resultado.

80'. Gooolooo do Paços de Ferreira!! Pelé rematou para um lado, Patrício voou para o lado errado!

79'. Grande penalidade para o Paços! João Pereira carregou Cícero na área e impediu o avançado de rematar a bola após cruzamento. Cartão vermelho directo para o lateral.

78'. Queda de ritmo do jogo, com o Sporting a resguardar-se e o Paços em quebra física.

75'. Quarenta mil espectadores presentes hoje em Alvalade.

73'. Jogo com final totalmente imprevisível, possibilidades para um golo cair para qualquer lado.

71'. Substituição na formação do Sporting: Sai Jefferson, lesionado, e entra Jonathan Silva.

70'. Substituição na formação do Paços de Ferreira: Sai Edson Farias e entra Osei.

66'. Roniel fura e ganha o lance tranquilamente a João Pereira...mas depois demora imenso e permite o corte do lateral...só tinha Patrício pela frente.

64'. Slimani é desmarcado com passe longo, mata no peito mas deixa-se cair, lance desperdiçado.

63'. Substituição na formação do Sporting: Sai Aquilani e entra Adrien.

61'. Gelson em triangulação, cruza para o segundo poste...Ruiz surge e cabeceia, mas por cima.

58'. Substituição na formação do Paços de Ferreira: Sai Andrezinho e entra Minhoca.

57'. Perdida incrível de Andrezinho, na cara de Patrício! O «keeper» fez a mancha e defendeu com classe! Excelente toque de Cícero, a isolar o colega.

50'. Gelson Martins fintou Baixinho, encarou a baliza, mas rematou para fora...boa jogada do jovem extremo!

48'. Quase empatava o Paços! Entrada forte, com Roniel a rematar...a bola rasou o poste!

46'. Recomeça a partida, Sporting em vantagem.

46'. Substituição na formação do Sporting: Sai Fredy Montero e entra Gelson Martins.

Segundo tempo

19:38. Primeira parte intensa tacticamente mas com pouquíssimas oportunidades de golo para ambas as equipas. O Paços de Ferreira esteve bem no controlo do espaço e na estratégia de conter o Sporting, mas o talento leonino fez a diferença aos 41 minutos. Carrillo, que vive um momento de forma positivo, marcou o golo que vai fazendo a diferença.

Intervalo

45'. João Pereira cruza para o segundo poste, Slimani salta mas queixa-se de ser empurrado. Recebe cartão amarelo pelos protestos.

43'. Golo caseiro surge na altura ideal para acalmar a equipa e dar alento para a segunda parte. Excelente exibição de Carrillo.

41'. Gooolooo do Sporting!! João Mário fintou para dentro, colocou em Ruiz que penetrou o interior da área e, com exactidão, assistiu Carrilo para o tiro de primeira do peruano!

38'. Boa entreajuda táctica do Paços de Ferreira, que, até agora, impediu o Sporting de explanar o seu futebol técnico.

35'. Edson Farias veio da esquerda, fintou vários adversários e, enquadrado com a baliza, na carreira frontal de tiro, rematou ao lado do poste. Canto.

31'. Acentua-se o domínio do Sporting, mas faltam ocasiões de golo ao Leão.

30'. Cheirou a golo em Alvalade! Jefferson cruzou, Montero foi desarmado na hora H e a bola sobrou para Ruiz...na cara de Marafona...foi desarmado por Baixinho! Corte providencial!

27'. Sobe no terreno o Paços, tentando afastar a pressão leonina.

24'. Lance estudado por parte do Sporting, mas Carrillo desperdiçou os toques planeados de João Mário e Jefferson...perdeu-se uma boa jogada de ataque...

19'. O Sporting a vacilar, saindo mal a jogar e dando de barato a bola ao ataque pacense: Roniel rematou mas a carambola resultou num pontapé de baliza.

17'. Carrillo tentava furar no um-para-um, mas Marafona esticou-se e agarrou a bola, colocando um ponto final ao lance do peruano.

13'. Slimani descobriu Aquilani, na entrada da área: este rematou com classe mas a bola passou por cima da barra.

9'. Fábio Cardoso desarmou Montero na hora certa.

8'. Patrício sai da baliza e agarra a bola, salvando o erro de Paulo Oliveira, que deixou a bola longa perfurar a área.

3'. Entrada positiva do Paços de Ferreira, subido no terreno, pressionante e com vontade de marcar.

1'. Roda a bola em Alvalde, as duas equipas perseguem nova vitória na Liga!

Apito inicial

18:25. Grande novidade na formação do Sporting é o internacional italiano Alberto Aquilani, que ocupa a vaga de Adrien no meio-campo, ao lado de João Mário. Também a ausência de Teo Gutiérrez é de referir, ele que será substituído no onze pelo compatriota Fredy Montero (habituado a marcar ao Paços).

18:20. Onze inicial do Paços de Ferreira: Marafona, Góis, Maco Baixinho, Hélder Lopes, Fábio Cardoso, Christian, Pelé, Andrezinho, Edson Farias, Cícero, Roniel

18:15. Onze inicial do Sporting: Patrício, Jefferson, Naldo, Paulo Oliveira, Aquilani, João Pereira, João Mário, Carrillo, Montero, Bryan Ruiz, Slimani

17:40. A temporada 2014/2015 foi aziaga para o Sporting em termos de confrontos com o Paços de Ferreira: nas duas partidas da Liga, os Leões não foram além de dois empates 1-1. A última vitória leonina em Alvalade foi na temporada 2013/2014, na jornada 11 da Liga: triunfo gordo de 4-0 com tentos de William Carvalho, Fredy Montero (2) e André Martins. Já a última vitória pacense em Alvalade, para a Liga, deu-se na época 2012/2013, 0-1 na jornada 13: golo solitário de Hurtado.

17:30. O jogo, apesar de ser em Alvalade, não será pêra doce para os Leões: na temporada passada registou-se um empate no reduto de Alvalade, por 1-1; o Paços de Paulo Fonseca marcou primeiro, por intermédio de Hurtado (entretanto transferido), mas o Sporting conseguiu igualar a contenda por intermédio do avançado colombiano Fredy Montero, já na segunda parte. No «pressing» final, o Leão não foi capaz de obter a vitória.

17:15. O Sporting vem de dois triunfos de 2-1 obtidos nas rectas finais de ambas as partidas; contra o Tondela (golo «in-extremis» de Adrien, aos 95 minutos, de grande penalidade) e CSKA Moscovo (Slimani desfez a igualdade aos 83 minutos). Sporting e Paços de Ferreira buscam a segunda vitória do campeonato, tendo ambos os clubes novos treinadores: Jorge Jesus em Alvalade e Jorge Simão, de apenas 39 anos, na Mata Real.

17:05. O Sporting tentará hoje, frente ao Paços de Ferreira, obter a quarta vitória consecutiva da temporada oficial - depois de vencer a Supertaça ao Benfica, o primeiro jogo de abertura da Liga frente ao Tondela e a primeira mão do «playoff» da Liga dos Campeões diante do CSKA Moscovo, o Sporting pode, caso vença hoje, igualar o Sporting versão 1990/1991 treinador pelo brasileiro Marinho Peres.

16:50. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Paços de Ferreira, referente à segunda jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio Alvalade XXI às 18:30 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Sporting x Paços de Ferreira, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.