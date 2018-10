À procura dos 6 pontos, União da Madeira encara segundo duelo madeirense

Não poderia ter começado melhor a caminhada do União da Madeira rumo ao desafio da manutenção na Primeira Liga - a equipa que arrancou o segundo lugar da Segunda Liga e subiu novamente ao principal escalão do futebol português, vinte anos depois, entrou triunfal no campeonato 2015/2016, com uma vitória sobre o rival insular Marítimo (2-1). Hoje, a formação treinada por Luis Norton de Matos voltará a enfrentar um rival da Madeira, o Nacional, e, caso vença, poderá ascender mesmo à liderança destacada da Liga.

O União da Madeira poderá atingir os 6 pontos caso ultrapasse com sucesso o desafio na Choupana, feito que apenas o bicampeão nacional Benfica também poderá atingir, caso vença o Arouca na partida disputada em Aveiro, às 19:15 horas. Apesar dos favoritismos de Benfica e Nacional, a verdade é que a formação recém-promovida poderá, numa conjugação ideal de resultados, ascender, de forma destacada, ao primeiro lugar da classificação.

Recorde-se que o União da Madeira bateu o Marítimo por 2-1 com golos de Overath Breitner e Élio Martins, e, agora, terá de lidar com o Nacional de Manuel Machado, que vem de uma derrota forasteira de 2-1 diante do SC Braga.