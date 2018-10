Retornados à Liga: Baba volta ao Marítimo, Rafael Martins reforça Moreirense

Dois assinaláveis regressos à Liga portuguesa foram firmados no decorrer desta semana: Baba Diawara e Rafael Martins, ambos avançados que já foram felizes no principal escalão luso do futebol, estão de volta às lides nacionais para apimentar o sabor dos golos nesta temporada 2015/2016. O avançado senegalês foi apresentado logo na Segunda-feira, no Marítimo, ao passo que o brasileiro foi ontem confirmado como reforço do Moreirense.

No caso de Baba Diawara, trata-se, não só de um regresso ao campeonato português, mas também ao clube onde já fora feliz e letal: o avançado de 27 anos teve uma passagem de cinco temporadas pelo Marítimo (entre 2007/2008 e 2011/2012) naquele que foi o momento mais profícuo da sua carreira. Baba marcou 47 golos ao serviço dos insulares e despertou a atenção do Sevilha, para onde se transferiu em 2012.

Desde aí, a sua carreira estagnou, os golos esfumaram-se e nem os empréstimos ao Getafe e Levante permitiram ao senegalês encontrar o momento de forma vivido em Portugal. Agora, de regresso à Madeira, o avançado expressou a felicidade do regresso, após assinar por duas temporadas: «Estou muito contente por voltar a vestir esta camisola. O futebol espanhol é passado e quero trabalhar para ajudar o clube e voltar a ser feliz», afirmou, na apresentação.

Quem também está de regresso à liga lusa é o avançado Rafael Martins, que deu nas vistas ao serviço do Vitória de Setúbal - o jogador de 26 anos vai voltar a pisar os relvados portugueses depois de ter marcado 15 golos na temporada 2013/2014. A experiência na liga espanhola também fracassou (17 jogos e apenas um tento pelo Levante em 2014/2015) e o antigo avançado sadino irá agora representar, por empréstimo, o Moreirense.