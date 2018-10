CSKA Moscovo x Sporting na Liga dos Campeões (3-1)

Resta agora à equipa leonina o «consolo» de ir para a Liga Europa e tentar fazer uma boa prestação. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem a acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Dois golos de Doumbia, (o primeiro com o braço) e outro de Musa deram a volta a eliminatória, perante um Sporting que na segunda metade do desafio, jogou pouco tendo visto um golo anulado a Slimani.

A história repetiu-se dez anos depois, os leões voltam a sofrer três golos na segunda parte do CSKA e desta feita, ficam de fora da fase de grupos da Liga dos Campeões.

FINAL DO JOGO, O CSKA MOSCOVO VENCE O SPORTING POR 3-1 E SEGUE PARA A LIGA DOS CAMPEÕES!

90+1' Cartão vermelho para João Mário por impedir o contra-ataque de Musa.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

88' Dupla alteração no Sporting, saíram Aquilani e Ruiz, entram Montero e Mané.

87' Substituição no CSKA, saiu Doumbia e entra A. Berezutski.

85' Golo do CSKA Moscovo! Passe para Musa que atira sem hipóteses para Rui Patrício.

82' Golo anulado ao Sporting!!! Slimani mete a bola na baliza, mas o juiz de linha indica que a bola havia saído pela linha de fundo na marcação do canto.

81' Livre batido por Aquilani para defesa a punhos de Akinfeev.

71' Golo do CSKA Moscovo! Passe para Musa este cruza e Doumbia só tem de empurrar. Tudo empatado na eliminatória.

69' Cartão amarelo para Doumbia por falta sobre João Pereira.

68' Alteração no Sporting, saiu Gutiérrez e entra Slimani.

62' Papéis invertidos, agora é Dzagoev que vê cartão amarelo por derrubar Aquilani.

61' Cartão amarelo para Aquilani por falta sobre Dzagoev.

Golo polémico com Doumbia a colocar a bola na baliza com o braço direito.

49' Golo do CSKA Moscovo! Livre lateral a bola ressalta em Adrien Silva e Doumbia atira contra Rui Patrício e novamente a bater em Doumbia e a entrar.

48' Cartão amarelo para Paulo Oliveira por rasteirar Musa.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O CSKA MOSCOVO!

O golo da equipa portuguesa surge já dentro dos dez minutos finais do primeiro tempo, com Gutiérrez a marcar, após passe de João Pereira. Veremos aquilo que nos irá trazer a segunda parte do desafio, mas para já tudo bem encaminhado para o Sporting.

Por seu turno a equipa russa a jogar no erro, procurando sair em contra-ataque e a terem em Doumbia o homem mais perigoso, ele que atirou com perigo a meio do desafio.

Primeira parte com os leões a saberem gerir a posse de bola, sem que no entanto levassem perigo para a baliza de Akinfeev.

INTERVALO DA PARTIDA, O SPORTING VENCE O CSKA POR 0-1!

44' Pontapé de Schennikov à figura de Rui Patrício.

36' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Passe de João Pereira a isolar Gutiérrez e o colombiano a rematar para o fundo das redes.

34' Substituição no CSKA Moscovo, saiu Mário Fernandes lesionado e entra Nababkin.

29' Pontapé de Tosic, mas muito ao lado da baliza.

27' Remate fraco de Musa para as mãos de Rui Patrício.

23' Mais cedo falássemos! Centro de Mário Fernandes e Doumbia na área a rematar ao lado, lance de muito perigo para a baliza leonina.

22' A meio da primeira parte a toada de jogo permanece a mesma, com os leões a controlarem a posse de bola, não dando espaço a saídas rápidas do CSKA para o ataque. Tudo muito calmo até ao momento.

15' Primeiros quinze minutos com mais posse de bola do Sporting, a chegar perto da baliza de Akinfeev, perante o CSKA que joga na expectativa procurando um erro leonino para sair no contra-ataque.

9' Grande passe de Aquilani para Ruiz, mas este já desenquadrado atira à rede lateral.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O SPORTING!

19:44. É cumprido um minuto de silêncio em memória de António Mascarenhas, antiga glória leonina falecido na última terça-feira.

19:42: Entram as equipas no relvado e vai ouvir-se o hino da Liga dos Campeões.

19:30. Os dois conjuntos já recolheram aos balneários, numa altura em que chove com muita intensidade na Arena Khimki.

19:25. As bancadas da Arena Khimki, vão ficando cada vez mais repletas de adeptos russos. No lado do Sporting, serão cerca de cem os apoiantes do clube leonino.

19:10. E neste momento a equipa do Sporting entra para os exercícios de aquecimento.

19:05. O CSKA Moscovo já aquece no relvado.

18:55. No banco de suplentes do CSKA Moscovo vão sentar-se Chepchugov, A. Berezutski, Nababkin, Milanov, Golovin, Natcho e Panchenko

18:50. No banco de suplentes do Sporting vão estar Marcelo, Esgaio, Tobias Figueiredo, Gelson Martins, Carlos Mané, Montero e Slimani.

18:45. O CSKA Moscovo vai jogar com Akinfeev na baliza, na defesa Mário Fernandes, Ignashevich, Berezutski e Schennikov, no meio-campo Wernbloom, Tosic, Dzagoev e Eremenko no ataque Musa e Doumbia.

18:40. O Sporting vai alinhar com Rui Patrício na baliza, a defesa com Jonathan Silva, Paulo Oliveira, Naldo e João Pereira, no meio-campo Adrien Silva, João Mário e Aquilani, na frente Bryan Ruiz, Carrillo e Gutiérrez.

18:20. «As coisas vão-se resolver em alguns detalhes, em coisas pequenas, e a incerteza vai existir até ao final», afirmou o treinador do CSKA Moscovo, Leonid Slutsky. «A estratégia da equipa depende também da equipa contrária, claro que precisamos de jogar futebol mais ofensivo e entrar em campo a querer fazer golos, ganhar este jogo, mas a estratégia depende das duas partes», explicou, na antevisão da partida.

18:00. «Nós já sabíamos que ia ser uma eliminatória difícil e a demonstração disso foi o jogo em Lisboa. Partimos com uma vitória mas sabíamos que esta eliminatória ia ser decidida em Moscovo. Estamos preparados para eles», declarou Jorge Jesus na antevisão da partida. «Determinante é não sofrer golos», concluiu o treinador experiente, que tenta estar na Liga dos Campeões pela sexta vez na sua carreira.

17:35. Os grandes perigos do CSKA Moscovo serão os avançados Ahmed Musa e Seydou Doumbia - dois jogadores velozes capazes de esticar o jogo russo e desequilibrar a estrutura táctica do adversário. Zoran Tosic será, a par de Eremenko, o armador de jogo da formação de Moscovo. João Mário será o maestro do Sporting, com Adrien a desempenhar o papel do lesionado William Carvalho, na posição de médio defensivo.

17:20. O CSKA Moscovo tem falhado nas partidas em casa no âmbito das competições europeias, já que, nas últimas seis partidas disputadas em casa, não foi capaz de vencer nenhuma delas, dado que pode ser explorado pelo Sporting. Mas, os Leões também não têm registo famoso fora de casa - em 14 partidas jogadas longe de Alvalade, o Sporting apenas venceu uma delas (2011, contra a equipa suíça do Zurique).

17:05. O Sporting deverá entrar na partida com o onze estruturado nos jogadores que têm merecido sempre a confiança de Jorge Jesus - a excepção será Jonathan Silva, que irá substituir o lesionado Jefferson. No meio-campo existe a dúvida: jogará Aquilani ao lado de Adrien, com João Mário descaído para uma ala? Carrillo, que passa uma excelente forma, será o líder do ataque, no apoio a Slimani e Gutiérrez.

16:50. Onzes iniciais possíveis do CSKA Moscovo x Sporting.

16:35. O Sporting já realizou duas partidas na Rússia, nunca tendo ainda conhecido o sabor da vitória em solo russo; sempre frente ao Spartak Moscovo, o Sporting perdeu por uma ocasião e empatou noutra, buscando, na mesma cidade, a primeira vitória no país. O treinador Jorge Jesus também ainda não conhece o sabor da vitória em solo russo, tendo averbado três derrotas em três deslocações, a última delas em 2014/2015, diante do Zenit (1-0).

16:20. Esta será a quinta vez que o CSKA Moscovo será anfitrião de uma equipa portuguesa: apenas por uma vez os russos bateram os lusos no seu reduto, contra o Benfica (2-0). Nas outras partidas registaram três derrotas, averbadas sempre contra o FC Porto. Nunca o Sporting visitou o terreno do CSKA Moscovo, sendo a partida de hoje a primeira deslocação dos Leões à Arena Khimki (as duas partidas entre ambos foram sempre jogadas em Alvalade).

16:10. O Sporting chega ao duelo com o CSKA Moscovo vindo de um empate 1-1 caseiro, registado contra o Paços de Ferreira; o empate em Alvalade foi o primeiro jogo em que os Leões não venceram nesta temporada. Já o CSKA Moscovo continua em grande forma nas competições internas, não tendo ainda registado qualquer derrota no campeonato russo, que leva já seis jornadas - o CSKA Moscovo venceu todos os seis jogos, marcando 10 golos e sofrendo apenas 2.

15:55. O Sporting visita Moscovo com o objectivo de marcar golos e, pelo menos, sair da cidade russa com um empate, resultado que permite avançar para a Liga dos Campeões. Os Leões venceram por 2-1 no Estádio de Alvalade, com golos de Teo Gutiérrez e Islam Slimani. O tento precioso dos russos foi apontado pelo avançado Seydou Doumbia, que minutos antes falhara uma grande penalidade cometida por Jefferson sobre Tosic.

15:40. Hoje jogar-se-á o futuro do Sporting na Europa: o projecto de investimento leonino depende da continuidade na UEFA Liga dos Campeões, cuja entrada dará cerca de 14 mihlões de euros aos cofres de Alvalade; caso seja relegado para a Liga Europa, o Sporting terá de redefinir a sua estratégia de investimento, e, provavelmente terá de reduzir custos com o plantel. Este é o primeiro objectivo da temporada, fulcral para o futuro leonino.

15:30. Seja bem-vindo à transmissão do jogo CSKA Moscovo x Sporting, referente à segunda mão do «playoff» de acesso à UEFA Liga dos Campeões. A partida será disputada na Arena Khimiki, às 19:45 horas - siga o minuto a minuto do jogo CSKA Moscovo x Sporting,, grátis, em Vavel Portugal.