Mónaco reforça-se...e reforça Paris SG: Kurzawa sai, entra Fábio Coentrão

«Adios Madrid... Salut Monaco», estas poderiam ter sido perfeitamente as palavras do lateral esquerdo internacional Fabio Coentrão, quando esta manhã viu confirmada a sua transferência por empréstimo para a equipa do Mónaco, deixando assim, temporariamente, o Real de Madrid, com quem tem contrato até Junho de 2016 .

Para o técnico Leonardo Jardim, esta é a melhor notícia que poderia receber após ter sido confirmada a venda do passe do defesa esquerdo Layvin Kurzawa, para o Paris SG, por uma verba de 24 milhões de euros. Fabio Coentrão tem as mesmas características do seu antecessor no que concerne ao aspecto ofensivo e é mais agressivo no processo defensivo. Pode ainda trazer para a equipa monegasca uma maior experiência e, tal como é apanàgio desta equipa, Fábio Coentrão traz versatilidade táctica ao plantel, podendo fazer também duas posições, no mínimo.

Cai por terra, assim, a remota possibilidade do internacional luso reforçar o Benfica, que ainda sonhava com o seu empréstimo; Coentrão, de 27 anos, irá juntar-se ao largo contingente português do clube monegasco, composto por Leonardo Jardim, Bernardo Silva, João Moutinho, Hélder Costa, Ricardo Carvalho e Ivan Cavaleiro, um dia depois do clube ver negada a participação na «Champions».