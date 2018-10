VAVEL Portugal avança: Benfica em máximo esforço por Cristian Ansaldi

As negociações estão a progredir e conheceram ontem avançados importantes, mas alguns entraves ainda vão bloqueando a resolução do negócio: a vinda do argentino Cristian Ansaldi para a Luz é tida como meta prioritária para as águias mas a concorrência de FC Porto, a vontade do Zenit em vender o jogador no imediato (e não emprestá-lo) e o elevado salário do internacional alviceleste são obstáculos que o Benfica terá de contornar até dia 31 de Agosto.

VAVEL Portugal sabe que o atleta está interessado em ingressar no Benfica, onde já lhe foi indicado que será o dono indiscutível do lugar de defesa esquerdo e onde terá a oportunidade de competir na Liga dos Campeões; no entanto, o elevado salário auferido no Zenit, e a relutância do clube russo em contribuir em mais de 30% no pagamento, durante uma temporada, complicam a resolução da transferência, que, ainda assim, se afigura provável.

Segundo informações recolhidas por VAVEL Portugal, o negócio poderá ser fechado mediante o pagamento de dois milhões de euros pelo empréstimo do jogador de 28 anos, ficando o Benfica com uma opção de compra, que poderá variar entre os 4 e os 6 milhões de euros. Jogam-se agora as últimas cartadas, com o Benfica a esforçar-se ao máximo para ultrapassar o obstáculo salarial, já que, no que diz respeito ao empréstimo, o entendimento entre as partes parece perto de acontecer.