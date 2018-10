Liga dos Campeões: Atlético e Chelsea são as grandes ameaças de Benfica e Porto

Foi ontem traçado, no Mónaco, o destino das equipas presentes na UEFA Liga dos Campeões. Ditou o sorteio que, na fase de grupos da competição, Benfica e FC Porto se cruzarão com adversários de renome mundial, como os favoritos Atlético Madrid e Chelsea, com equipas de categoria intermédia como o Dinamo Kiev e o Galatasaray, e teóricas presas fáceis como o Maccabi Tel Aviv ou o estreante desconhecido Astana.

Benfica no Grupo C, Porto no Grupo G: Desafios difíceis mas nada impossíveis

Assim, ditou o sorteio que o Benfica, campeão luso que na temporada passada deixou péssima imagem na prova dos milhões (apenas uma vitória em seis partidas), fará parte do grupo C, onde se debaterá com o finalista da prova na época 2013/2014, Atlético Madrid, com o campeão turco Galatasaray e com o novato Astana, formação do Cazaquistão que deixou o APOEL de Domingos Paciência pelo caminho, no «play-off» de acesso à prova.

Já o vice-campeão português, FC Porto, terá pelo caminho o colosso Chelsea, campeão inglês e parte do lote de favoritos à conquista da prova europeia; o campeão ucraniano Dinamo Kiev será o rival directo da formação portista, enquanto o clube israelita Maccabi Tel Aviv, campeão nacional, será, à partida, a equipa mais acessível do grupo G. O FC Porto, que na época passada, atingiu os quartos-de-final (venceu o Bayern por 3-0 mas acabou goleado em Munique), tentará voltar, com brilhantismo, aos palcos da Europa.

O Benfica será o anfitrião inaugural da Astana (recepção na Luz no dia 15 de Setembro), naquele que será também o primeiro jogo do técnico Rui Vitória na prova dos milhões. O duelo entre Benfica e Atlético Madrid dará também a oportunidade aos amantes do futebol de ver, pela primeira vez, uma partida oficial entre ambas as formações; quanto ao FC Porto, reencontrará o seu antigo treinador José Mourinho, que guiou o Dragão à conquista da prova em 2003/2004. O historial de partidas entre as duas equipas é já longo, e, em seis partidas, apenas por uma vez o FC Porto bateu o colosso londrino (2004/2005).

Grupo H reúne Zenit de Villas-Boas e Valência de Espírito Santo

Quanto aos restantes grupos, as bolas do sorteio definiram que o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Pepe e companhia, terá de medir forças com o milionário PSG, com o sempre difícil Shakhtar Donetsk e com o sueco Malmoe; o Manchester United, que teve de eliminar o Club Brugge no «play-off», irá debater-se com Wolfsburgo, PSV e com o carrasco do Sporting, CSKA Moscovo; o grupo D fará também as delícias dos adeptos de bom futebol, com Juventus, Manchester City, Monchengladbach e Sevilha na disputa.

O actual vencedor da prova, Barcelona, lutará com AS Roma, Bayer Leverkusen e BATE Borisov pela qualificação; o campeão alemão Bayern terá a companhia do Arsenal, do campeão grego Olympiakos (onde treina o luso Marco Silva) e o Dinamo Zagreb dos lusos Paulo Machado, Gonçalo Santos e Eduardo; a fechar, um dos grupos mais equilibrados e imprevisíveis da prova, contendo Zenit (treinado por André Villas-Boas), Valência (orientado por Nuno Espírito Santo) e Lyon.