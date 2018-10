Negócio fechado: Valência contrata Aderlan Santos ao SC Braga

O Valência voltou a reforçar-se com arsenal bracarense: o clube «che», treinado por Nuno Espírito Santo, fechou ontem a transferência do defesa central brasileiro Aderlan Santos, sendo esta a segunda contratação dos valencianos em solo minhoto durante este Verão, depois do negócio do médio defensivo Danilo.

O central do SC Braga, líder do sector defensivo, estava sob a mira de clubes como o AS Mónaco e Valência (esfera de influência de Jorge Mendes), e, após a saída do argentino Nicolas Otamendi (rumou ao Manchester City na semana passada), Aderlan Santos passou a ser um alvo prioritário para a direcção do clube espanhol.

O defesa, de 26 anos, actuou em 90 partidas oficiais com a camisola do Braga, e torna-se na mais recente perda minhota, num defeso que tem sido tremendamente difícil para o plantel de Paulo Fonseca, que já perdeu elementos fulcrais como Rúben Micael, Danilo, Éderzito, Zé Luis e Pardo.