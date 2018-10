Liga Europa: Sporting, Braga e Belenenses com adversários definidos

Acabaram de ser definidos, no principado do Mónaco, os grupos da UEFA Liga Europa - a sorte ditou que o Sporting, eliminado no «play-off» da Liga dos Campeões pelo CSKA Moscovo, voltasse a encontrar um rival moscovita, o Lokomotiv Moscovo. O restante grupo H é composto pelo turco Besiktas (onde milita Ricardo Quaresma) e pelo Skenderbreu, da Albânia.

O SC Braga terá uma tarefa complicada, estando no grupo F com o poderoso Marselha (agora treinado por Míchel), Slovan Liberec (da República Checa) e o Groningen, da Holanda. A tarefa mais hercúlea será a do estreante Belenenses, que ontem fez História ao empatar com o Altach e ao garantir a ida à prova europeia - terá de medir forças com a Fiorentina de Paulo Sousa, o campeão crónico suíço Basileia e o Lech Poznan, da Polónia.