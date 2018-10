João Silva rescinde com Palermo e reforça Paços de Ferreira

João Silva é o mais recente reforço do Paços de Ferreira - a equipa treinada por Jorge Simão chegou a bom porto nas negociações com o avançado português João Silva, que rescindira contrato com o Palermo há poucos dias. O avançado de 25 anos volta assim ao futebol português três anos depois de ter vestido as cores do Vitória de Setúbal, por empréstimo do detentor do seu passe na altura, o Everton.

Numa altura em que a saída de Cícero parece tornar-se cada vez mais provável, o Paços de Ferreira agiu rapidamente e garantiu a contratação do avançado que na temporada 2010/2010 trocou Portugal pelo Everton, depois de dar nas vistas no clube que o formou, o Desportivo das Aves (33 jogos e 14 golos na época 2009/2010). Sem nunca se aposta dos «Toffees», Silva foi emprestado ao Leiria e Vitória de Setúbal.

A sua carreira prosseguiu na Bulgária, ao serviço do Levski Sofia; seguiu-se o Bari e o Palermo, mas sem o fulgor ou a regularidade desejados. O regresso defintivo a Portugal traça agora um novo rumo na carreira de João Silva. No Paços poderá fixar-se como avançado de referência da Liga NOS e estabilizar uma carreira que ainda tem muito para oferecer.