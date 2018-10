Porto x Estoril na Liga NOS 2015 (2-0)

Apito final

90+6'. Fim da partida, vitória do FC Porto por 2-0.

90+3'. Nova tentativa de remate de Osvaldo, mas o pontapé acrobático saiu atabalhoado.

90+1'. Osvaldo recebe a bola e rodopia para rematar...opõe-se Kieszek com uma boa defesa!

90'. Seis minutos de compensação no Dragão.

87'. Substituição na formação do Estoril: Entra Dieguinho e sai Chaparro.

84'. Gerso queixoso após lance disputado com Herrera.

81'. Substituição na formação do Estoril: Entra Anderson Esiti e sai Anderson Luís, lesionado.

78'. Num lance disputado com Herrera, Anderson Luís lesionou-se e está a ser assistido no relvado.

75'. O Estoril não mostra já capacidades para discutir o resultado no Dragão.

73'. O jogo perdeu fulgor e ritmo, com o Porto tranquilo e o Estoril desarmado pelo tento de Maicon.

71'. Cartão amarelo para o franco-argelino Billal.

71'. Substituição na formação do Estoril: Entra Billa e sai Bruno César.

70'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Osvaldo e sai Aboubakar.

65'. Segundo golo do Porto terá o condão de acalmar as bancadas e tranquilizar uma equipa que apresenta debilidades claras.

62'. Gooolooo do FC Porto!! Maicon executou o livre de modo eficiente, enganando Kieszek e colocando a bola onde este não esperava!

60'. Diego Carlos lança-se contra André André e impede-o de lançar o ataque: falta.

55'. Falta de Afonso Taira no meio-campo a impedir a transição portista - cartão amarelo.

55'. Recuperação de bola do Estoril em zona fatal do Porto: Anderson Luís aproveita para rematar de longe, mas a bola sai muito afastada do poste.

54'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Herrera e sai Imbula.

54'. Bruno César lança Anderson Luís, este cruza...a bola sobra para Gerso: remata forte mas a bola sobe até às bancadas.

52'. Estoril tenta furar pelo meio-campo do Porto, a bola sobra para Bruno César...dispara com potência...defende Casillas!

50'. Cartão amarelo para o camaronês Aboubakar.

49'. Excelente incursão de Gerso pelo flanco esquerdo, com Maxi a ficar com os olhos trocados; Bonatini não conseguiu depois assistir o colega para o remate.

46'. Recomeça a partida no Dragão.

Segundo tempo

19:23. A boa entrada do FC Porto resultou no golo de Vincent Aboubakar, aos 7 minutos, mas a apatia crescente da equipa da casa e a boa reacção do Estoril foram equilibrando os pratos da balança, com notas positivas para Gerso, Bruno César e Bonatini. Lopetegui viu-se obrigado a reforçar o meio-campo com a precoce entrada de André André.

Intervalo

45+1'. Duarte Gomes apita para o fim da primeira parte.

45'. Mais um minuto para se jogar nesta primeira parte.

42'. Volta Brahimi à sua posição habitual, corrige a mão Julen Lopetegui, que assim desfaz o plano inicial com Brahimi como pivot ofensivo.

40'. Substituição na formação do FC Porto: Entra André André e sai Varela.

39'. Remate de Aboubakar, fraco e sem qualquer perigo.

36'. Ouvem-se assobios vindos da bancada, os adeptos do Porto perdem a paciência com a apatia da equipa.

32'. O Estoril sobe de produção enquanto o FC Porto parece ter perdido o controlo da partida.

29'. Excelente jogada do Porto, com boas trocas posicionais e boa circulação de bola até ao remate final de Bonatini...Casillas defendeu!

26'. Registo positivo para o Estoril, que melhorou e já colocou em sentido o Porto.

24'. Cheirou a empate! Diego Carlos voltou a ganhar espaço após o canto...mas rematou ao lado do poste!

23'. Gerso arranca, centra para a pequena área... Marcano atrapalha Bruno César e perde-se uma boa jogada do Estoril.

22'. Brahimi em foco na partida: veloz, dinâmico, perigoso sempre que pega na bola e explana o futebol do Porto através do miolo.

20'. Diego Carlos fugiu à marcação e cabeceou, mas sem direcção, pontapé de baliza para Casillas.

19'. Anderson Luís centrou, Maxi Pereira cabeceou para fora, pelo seguro - boa jogada do Estori, ganha canto.

16'. Livre marcado por Bruno César, Marcano cortou de cabeça e afastou qualquer perigo.

11'. Porto no total controlo da partida; Estoril sem serenidade e sem capacidade para estabilizar o seu jogo.

9'. Cartão amarelo para Maxi Pereira por falta dura sobre Babanco.

7'. Gooolooo do FC Porto!! Brahimi furou pela área, ganhou a linha e assistiu Aboubakar, que, no coração da área, rematou para golo!

4'. Maxi cruza, por alto, mas Kieszek sobe e amarra a bola sem dificuldades.

1'. Roda a bola no Dragão!

Apito inicial

18:15. Surpresa na formação inicial do FC Porto, com o mexicano Herrera, que marcou o golo portista diante do Marítimo, a ficar de fora; Brahimi recuará para o miolo e Cristian Tello será parceiro de Varela nas extremidades do ataque. Martins Indi será o lateral esquerdo. No onze do Estoril, tudo com inicialmente previsto.

18:05. Formação inicial do Estoril: Kieszek, Diego Carlos, Mano, Anderson Luís, Yohan Tavares, Babanco, Taira, Bruno César, Chaparro, Gerso, Bonatini

17:45. Formação inicial do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Marcano, Maicon, Danilo Pereira, Martins Indi, Brahimi, Imbula, Varela, Tello, Aboubakar

17:40. «Esperamos dificuldades perante uma boa equipa que frente ao Benfica foi superior durante 75 minutos e teve quatro ocasiões soberanas de golo», relembrou Julen Lopetegui, subinhando o jogo competente do Estoril na Luz, diante do Benfica, na jornada 1 da Liga. «Vamos para o jogo com o Estoril com a máxima confiança», vincou o treinador do FC Porto na conferência de antevisão do Porto x Estoril.

17:20. «Esperamos um bom jogo no Dragão. Jogamos sempre para ganhar os jogos. O rival é um super rival, com um bom treinador e jogadores, mas queremos marcar um golo para nos dar um empate ou uma vitória», analisou Fabiano Soares, na antevisão da partida. Este será o segundo jogo do Estoril diante dos grandes, em apenas três jornadas os estorilistas encontraram o Benfica e o FC Porto.

17:00. Onzes prováveis do Porto x Estoril.

16:35. O Estoril deverá apresentar-se com o seu duplo pivot sustentado em Afonso Taira e Anderson Esiti/Babanco, já que a opção regular, Diogo Amado, se encontra lesionado. Bruno César deverá alinhar como titular numa das faixas, com Gerso na faixa oposta, em apoio ao avançado brasileiro Léo Bonatini. A comandar através da faixa central estará Leandro Chaparro, médio argentino que tem merecido a confiança do técnico Fabiano Soares.

16:10. O FC Porto deverá apresentar-se no seu habitual 4-3-3 com Imbula, Herrera e Danilo Pereira no meio-campo; Varela e Brahimi deverão ser os extremos em apoio ao ponta-de-lança Vincent Aboubakar, que leva 2 golos no campeonato. Na defesa, a grande mudança será a titularidade do espanhol José Ángel, que remeteu para fora dos convocados o reforço Aly Cissokho. Julen Lopetegui preferiu deixar o lateral de fora, depois do erro cometido diante do Marítimo.

15:50. Para o campeonato português, Porto e Estoril já mediram forças por 46 ocasiões; o FC Porto venceu 25 jogos, cedeu 12 empates e foi derrotado por 9 vezes. Para a Liga, no século XXI, o FC Porto venceu por duas vezes o Estoril em jogos no Dragão, tendo perdido um deles (2014) e empatado o outro (2004). Em 23 jogos no Dragão, para a Liga, o Porto apenas por uma vez foi derrotado - precisamente em 2014, com um golo marcado por Evandro (agora no Porto).

15:35. Na última vez que Porto e Estoril se encontraram no Dragão, para a Liga, os dragões encheram a barriga de golos e puniram o Estoril com um pesado 5-0, na temporada 2014/2015. Nessa partida de 6 de Abril, quatro golos foram apontados por jogadores que já não representam o FC Porto: Danilo, Quaresma (2) e Óliver Torres. Apenas Vincent Aboubakar ainda veste a camisola dos Dragões. Antes, na jornada 10, registou-se, na casa dos «canarinhos», um empate 2-2.

15:10. O Estoril também ficou sem jogadores fundamentais como Sebá, Kléber e Tozé. O treinador dos «canarinhos», Fabiano Soares, terá de apostar nos reforços Bruno César (ex-Benfica que poderá ser o novo maestro de ataque), Leandro Chaparro (argentino que pode ser também o impulsionador do ataque) e Bilal Sebaihi, médio que deixou o Beira-Mar para ingressar nos quadros do Estoril. Em três jogos iniciais, o Estoril enfrentará logo dois candidatos ao título (Benfica e Porto).

14:55. O novo FC Porto tem de saber viver sem várias estrelas perdidas durante este defeso: Danilo, Alex Sandro, Casemiro, Óliver Torres, Quaresma e Jackson Martínez. O jogo da segunda jornada foi o primeiro já sem todas essas vedetas, já que Alex Sandro se transferiu dias antes, dando lugar a Aly Cissokho (que comprometeu defensivamente no lance do golo do Marítimo). Aboubakar tem a responsabilidade de substituir Jackson, Maxi Pereira fazer esquecer Danilo e Danilo Pereira colmatar a saída de Casemiro.

14:30. O FC Porto recebe o Estoril depois de vir de um tropeção na Madeira, um empate 1-1 diante do Marítimo, na segunda jornada. Mas, em casa, onde abriu o campeonato, o Porto obteve, frente ao Vitória de Guimarães, um tranquilo e convincente resultado de 3-0. De regresso ao Dragão, o Porto quererá tranquilizar os adeptos e somar mais três pontos rumo à liderança do campeonato. O Estoril vem de uma vitória caseira frente ao Moreirense, resultado que fez esquecer o 4-0 sofrido na Luz.

14:20. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Porto x Estoril, referente à jornada 3 da Liga NOS 2015/2016. A partida será jogada no Estádio do Dragão, às 18:30 horas, e terá cobertura completa, minuto a minuto, aqui, em Vavel Portugal. Siga todas as incidências do Porto x Estoril, grátis e.