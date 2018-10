Benfica x Moreirense na Liga NOS 2015 (3-2)

22:55. A VAVEL Portugal agradece a sua preferência e cá estaremos amanhã, prontos a relatar o que o futebol português tem de melhor. Boa noite!

22:52. Com esta vitória o Benfica apanha o Arouca na classificação, com 6 pontos, ficando apenas a 1 do rival Porto, que venceu esta tarde. Resta o resultado do Sporting, que jogará amanhã, para saber qual será o desfecho da terceira jornada do Campeonato. O Moreirense, por sua vez, continua na última posição da tabela com 0 pontos e 3 derrotas.

22:50. Mais uma vez viu-se um Benfica belo na individualidade dos seus jogadores e a ser capaz de efetuar ataques bem conseguidos que deram cabo da cabeça do adversário, mas com uma clara descompensação face à defesa, que se demonstra frágil e frouxa, com o capitão Luisão em baixo de forma. Neste sentido, e contrariamente ao verificado na primeira parte, Nico Gaitán foi sem dúvida a figura de destaque no Benfica, tendo sido absolutamente crucial e tendo marcado presença em todos os golos. Do Moreirense a VAVEL destaca Rafael Martins que, depois de um ano em Espanha, regressa aos golos e espalha o seu brilho pela equipa de Moreira de Cónegos.

22:45. O Benfica pode voltar a respirar de alívio após ter perdido pontos na passada jornada. Dominando a partida, os encarnados acabaram mesmo por dar a volta ao resultado de forma fernética e conseguiram marcar 3 golos em apenas 11 minutos, tendo o Moreirense conseguindo o empate por breves momentos nesse mesmo período. Este resultado demonstra-se justo tanto na globalidade do jogo como nas duas partes individualmente, tendo o Benfica sido claramente superior todo o tempo mas com dificuldades no último passe e na finalização. O Moreirense, por sua vez, marcou umsegundo golo irregular mas conseguiu dominar o marcador na maioria da partida, tendo depois encostado-se na defesa. Vendo os 3 pontos a escapar de novo, Rui Vitória arriscou tudo e colocou 3 avançados, sacrificando a defesa, numa mudança tática que se mostrou muito inteligente e que deu, sem qualquer dúvida, bons frutos.

TERMINA A PARTIDA. O BENFICA VENCE POR 3-2.

90+3'. Substituição no Moreirense: Sai Filipe Gonçalves, entra Alan Schons.

90+2'. Cartão amarelo para Boateng.

Vão jogar-se novamente 4 minutos de compensação.

90'. Cartão amarelo para Cardozo.

87'. Que loucura de jogo! Sem descanso, o Benfica volta a superiorizar-se no marcador, desta vez com Jonas a brilhar para os encarnados. Mais uma vez Gaitán fica mais do que bem na fotografia, cruzando de novo para o golo. Foi Jonas que apanhou a bola e fez o terceiro do Benfica.

86'. GOOOOOOOOLO DO BENFICA! JONAS!

85'. O Moreirense empata o jogo, mas o lance é claramente irregular, ficando o fora de jogo por assinalar. Foi Cardozo que bateu o guarda-redes brasileiro após um passe de Boateng, com o paraguaio em posição irregular. A boa arbitragem de Jorge Ferreira fica manchada por este lance infeliz.

84'. GOOOOOOOOOLO DO MOREIRENSE! CARDOZO!

78'. O golo do recém-chegado comeou em Gaitán, que cruzou para a área onde Jiménez não tardou a aparecer, cabeceando para o golo no primeiro toque na bola de jogo. Samaris, por sua vez, rematou fora da área para um excelente golo que deixou o guarda-redes do Moreirense ficar mal no lance.

78'. Que loucura para o Benfica, que em apenas dois minutos vira o resultado do avesso! A entrada de Jiménez deu frutos imediatos, mostrando-se a mudança tática uma excelente aposta de Rui Vitória.

76'. GOOOOOLO DO BENFICA! SAMARIS!

75'. GOOOOOOLO DO BENFICA! JIMÉNEZ! O AVANÇADO ENTRA E MARCA!

75'. A alteração promovida por Rui Vitória é sem qualquer dúvida uma alteração tática que demonstra a vontade de Rui Vitória em empatar e vencer a partida, jogando agora com 3 avançados e 3 defesas.

73'. Substituição no Benfica: Sai Eliseu, entra Jiménez.

73'. Livre perigoso para o Benfica, depois de Gonçalo Guedes ter sido rasteirado por Vítor Gomes. Não resulta em nada.

71'. Na segunda parte a figura de Nélson Semedo está desaparecida, surgindo Gaitán como o principal destaque dos encarnados. O mágico tem conduzido perigosas jogadas e assistido Mitroglou e Jonas em ataques que poderiam ter facilmente resultado em golo.

70'. O Moreirense prepara-se para mais uma substituição.

Estão 43.417 espetadores no Estádio da Luz.

69'. Stefanovic está de novo no chão, fazendo entrar a equipa médica mais uma vez.

69'. Substituição no Moreirense: Sai Rafael Martins, entra Boateng.

68'. QUASE BENFICA!!! Gaitán cruzou para Mitroglou que cabeceou com toda a força, no entanto o guardião conseguiu desviar para o poste que negou a igualdade aos encarnados. Jonas tentou a recarga mas esteve bem a defesa do Moreirense a impedir.

67'. Grande destaque para o mágico Gaitán que serviu Jonas, mas o brasileiro voltou a falhar e atirou por cima, desperdiçando mais uma hipótese.

65'. Eliseu cruzou para o interior da área, onde se encontrava Mitroglou, mas o grego não foi capaz de criar perigo.

64'. Substituição no Moreirense: Sai Iuri Medeiros, entra Cardozo.

62'. O jogo está de novo interrompido. Desta vez é Vítor Gomes que se queixa e entra a equipa médica, mas o jogador sai pelo seu próprio pé.

61'. O Benfica está cada vez mais ofensivo e perigoso, mas continua a faltar o último passe para conseguir o empate e, quem sabe, a vitória como cereja no topo do bolo.

60'. Nico Gaitán em destaque! Corre com a bola e passa a Mitroglou, que cruza para Jonas. O brasileiro foi incapaz de marcar, realizando um cabeceamento frouxo.

58'. Os primeiros minutos da segunda parte continuam a evidenciar a supremacia territorial do Benfica, não deixando dúvidas: falta rematar para concretizar.

56'. Defesa extraordinária do guardião do Moreirense a um remate de Mitroglou, que se atrapalhou mas conseguiu rematar. O Benfica aperta cada vez mais o cerco, desenvolvendo um jogo frenético.

54'. Talisca remata perto da área, mas a bola vai à figura de Stefanovic que não tem dificuldades em defender.

52'. Benfica reclama grande penalidade sobre Mitroglou, que foi agarrado por Evaldo, mas o árbitro decide deixar o jogo continuar.

50'. Cartão amarelo para Filipe Gonçalves, que faz falta sobre Gonçalo Guedes. Talisca cobra o livre mas o lance não dá em nada.

46'. Para a segunda parte o Benfica promove duas alterações: Sai Pizzi, entra Talisca; Sai Victor Andrade e entra Gonçalo Guedes.

COMEÇA A 2ª PARTE.

21:42. No Benfica, o destaque vai sem qualquer questão para Nélson Semedo, que continua a ser constante e a conduzir o esférico até à área em bons entendimentos com Mitroglou e Gaitán, mal necessitando de aparecer a nível defensivo e parecendo por vezes um verdadeiro extremo. Pizzi também tem sido uma figura importante, ajudando a equilibrar a equipa defensivamente e na saída para o ataque. No Moreirense o destaque atribui-se a Vítor Gomes, que balanceia bem a equipa e se demonstra eficaz na forma como conduz o esférico e faz o último passe, tal como se verificou no golo. O Moreirense conta ainda com os bons ensaios de Rafael Martins, que conhece bem a primeira liga e se apresenta como um reforço de peso para o clube.

21:40. O primeiro bloco de jogo fica marcado pelo claro domínio do Benfica, que se entende bem no meio-campo e nas alas mas que peca pela falta de entendimento entre Jonas e Mitroglou. Com o placar a favor do Moreirense, a vitória dos visitantes não parece o resultado mais justo no rescaldo do primeiro tempo, mas o Benfica falha na concretização e não conseguiu o empate, apesar das inúmeras tentativas. Este resultado premeia uma equipa pequena que vai à Luz defender e que, tendencialmente, jogará com as linhas ainda mais descidas nos próximos 45 minutos num esforço de manter o resultado.

INTERVALO.

45+3'. O Benfica mostra-se muito pressionante nestes últimos minutos da primeira parte, mas o golo teima em não surgir. Destaque para o jogo em equipa que, no entanto, não dá frutos. O Moreirense enfrenta sérias dificuldades em parar estes ataques.

45+1'. Victor Andrade respondeu ao cruzamento de Gaitán mas falhou o cabeceamento, fazendo a bola sair ao lado para desagrado dos adeptos do Benfica.

45'. Vão jogar-se 4 minutos de compensação.

44'. André Micael corta no último segundo o lance de Luisão, que estava perto de concretizar para o Benfica. Na sequência do canto Mitroglou cabeceia, mas sem convicção. Novo canto para o Benfica após tocar em Danielson.

42'. Falta feia de Ohemeng sobre Victor Andrade, onde o árbitro não hesitou em mostrar a cartolina amarela.

40'. Cartão amarelo para Pizzi, que travou Vitor Gomes que seguia sozinho no ataque.

38'. JONAS! O brasileiro foi oportuno no ataque, mas na cara do golo não foi capaz de concretizar. Esteve perto o Benfica, em destaque para a boa combinação com Pizzi.

33'. O guaridão do Moreirense volta a ser assistido.

32'. O Benfica responde através de Victor Andrade, mas o remate foi demasiado longo.

30'. A defesa do Benfica estendeu uma passadeira vermelha a Vítor Gomes, que não hesitou em correr sem parar até à área onde encontrou Rafael Martins solto de marcação e pronto para faturar o primeiro da partida. Má colocação da equipa do Benfica, no entanto o golo não reflete o que se tem passado nos minutos iniciais, indo contra a corrente de jogo.

29'. GOOOOOOLO DO MOREIRENSE! RAFAEL MARTINS!

25'. Destaque para os primeiros 25 minutos de muita troca de bola e jogo rápido, ensaiando o Benfica lances de perigo face a um Moreirense demasiado escondido na defesa. Do lado do Benfica destaque para Nélson Semedo, enquanto que o Moreirense se destaca mais através de Rafael Martins. Ambas as equipas precisam de dar mais para chegar ao golo.

24'. Iuri Medeiros bate um livre que sobra para Danielson, mas o jogador não cria perigo a Júlio César.

22'. Destaque para a subida do Benfica no jogo, que não só troca mais a bola como está a conduzir tentativas perigosas e claras de golo à baliza adversária, com Gaitán, Mitroglou e Nélson Semedo em destaque.

21'. Grande ensaio de Gaitán, que faz uma verdadeira obra de arte em pontapé de bicileta. No entanto, o esférico passou longe da baliza, ficando o marcador a zero.

20'. Destaque para Nélson Semedo, a fazer-se evidenciar a favor das águias. A jovem promessa tem sido mais extremo que Gaitán ou Victor Andrade, dando continuidade à regularidade promissora que vem apresentando.

18'. Desenvolvimento rápido entre Nélson Semedo e Mitroglou, mas o Moreirense conseguiu travar o lance a tempo.

18'. Os dois parecem estar bem e o jogo prossegue.

17'. Embate violento entre Gaitán e Stefanovic, que leva a equipa médica do Benfica a entrar em campo. O guardião socou a bola e o choque com o jogador das águias foi inevitável.

15'. Esteve perto Victor Andrade! Foi o primeiro remate do Benfica, com o estreante a titular a receber a bola fora da área e a rematar cruzado, quase fazendo levantar as bancadas da Luz mas atirando ao lado.

14'. Iuri Medeiros tentou o remate mas saiu frouxo, numa defesa fácil para Júlio César.

13'. Livre a favor do Moreirense, mas o Benfica tirou para canto.

10'. Continua o jogo.

9'. O jogo encontra-se interrompido para assistência ao guarda-redes moreirense.

7'. Subida supersónica de Nélson Semedo que cruza, mas mais uma vez o guardião do Moreirense impediu a bola de entrar. Destaque para Pizzi, que esteve em destaque nesta jogada juntamente com Nélson Semedo.

6'. Primeiro canto do jogo para o Benfica, mas o árbitro pede a repetição. Stefanovic alivia com os punhos.

5'. Rafale Martins elabora o primeiro remate da partida mas Júlio César defende com tranquilidade.

4'. O Benfica tenta procurar espaço na troca de bola intensa, mas o Moreirense joga com as linhas muito baixas e espreita o contra-ataque.

0'. Já roda a bola no Estádio da Luz!

20:44. Entram as duas equipas em campo!

20:35. Termina o aquecimento e as equipas recolhem ao balneário. Está tudo a postos para o jogo que não tarda em começar.

20:17. No lado do Moreirense nota especial para a presença no 11 dos reforços Iuri Medeiros e Rafael Martins, que prometem ser uma dor de cabeça para o último reduto das águias.

20:15. Onze do Moreirense: Stefanovic; Sagna, André Micael, Danielson, Evaldo; João Palhinha, Filipe Gonçalves, Vítor Gomes; Ernest Ohemeng, Rafael Martins e Iuri Medeiros.

20:14. No onze do Benfica encontra-se especial destaque na estreia de Victor Andrade enquanto titular. A jovem pérola encarnada de 19 anos substitui Ola John na equipa principal de Rui Vitória e promete encantar com fintas e velocidade.

20:12. Onze do Benfica: Júlio César; Nélson Semedo, Luisão, Lisandro, Eliseu; Samaris, Pizzi; Gaitán, Victor Andrade, Jonas e Mitroglou.

20:10. Já são conhecidos os onzes oficiais!

19:30. Rui Vitória tentará hoje conduzir o Benfica à segunda vitória oficial da época, num contexto difícil de sucessão de Jorge Jesus - num total de oito jogos já efectuados (cinco na pré-temporada e três na época oficial) o Benfica ainda só conseguiu uma vitória (4-0 diante do Estoril, na única partida jogada na Luz até agora). Jonas é o melhor marcador da equipa, com dois golos marcados nessa mesma partida, em que Mitroglou se estreou a marcar, assim como Semedo.

19:10. «Vamos ter que ser muito unidos e coesos em termos defensivos e tentar aproveitar da melhor forma possível os espaços que o Benfica vier a conceder», afirmou Miguel Leal, no lançamento do Benfica x Moreirense. «Se o Benfica está mais fraco? Não me compete responder a isso. Sei é que é uma equipa muito forte e vai, seguramente, lutar pelo título», declarou, desvalorizando a derrota da semana passada

19:00. «Quero deixar bem claro que não é uma derrota que nos vai desviar do nosso caminho. Temos o nosso caminho bem feito. Qualquer pressão que possa existir é sempre vista no sentido positivo», declarou Rui Vitória na antevisão da partida de hoje. «Na Liga não há equipas demasiado fáceis, não há vitórias antecipadas», avisou o treinador do Benfica, rejeitando as supostas fraquezas do Moreirense.

18:50. O Benfica deverá alinhar no 4-4-2 com Jonas e Mitroglou na frente, apoiados pelo maestro argetino Nico Gaitán e por Ola John ou Talisca na faixa direita; no meio-campo existem também dúvidas sobre quem fará parelha com Pizzi no miolo, Samaris ou Fejsa. Na defesa, Lisandro López voltará a jogar ao lado de Luisão, já que Jardel continua a contas com uma lesão. Mehdi Carcela e Adel Taraabt ficarão de fora das opções de Rui Vitória.

18:35. O Moreirense viu a sua equipa ganhar dois reforços de peso durante a semana que findou: o extremo Iuri Medeiros, emprestado pelo Sporting, e o avançado brasileiro Rafael Martins, cedido pelo Levante, integram as opções de Miguel Leal e poderão saltar directamente para o onze. A inclusão do jovem luso é quase certa, mas, no centro do ataque do Moreirense deverá pontificar o paraguaio Rámon Cardozo.

18:20. Na jornada 30 da temporada 2012/2013, o resultado caseiro de 3-1 foi também o placard final: na Luz, perante uma massa adepta frustrada devido ao horrível mês de Maio no qual o Benfica de Jorge Jesus tudo perdeu, os encarnados bateram o Moreirense com golos de Oscar Cardozo e Lima (2). Uma dupla de avançados bem diferente da que hoje irá alinhar - Jonas e Mitroglou serão os eleitos de Rui Vitória e juntos renderam 3 golos em duas jornadas da Liga.

18:10. Na última deslocação do Moreirense à Luz (jornada 5 da época 2014/2015), a vitória sorriu o Benfica mas o clube de Moreira de Cónegos vendeu cara a derrota: João Pedro inaugurou o marcador e o Benfica apenas reagiu à desvantagem aos 69 minutos, através de um pontapé canhão de Eliseu. Os golos da vitória encarnada chegaram depois aos 77 e 83 minutos, através de Maxi Pereira e Lima (dois jogadores que já não fazem parte do plantel).

17:55. Para a liga portguesa, Benfica e Moreirense encontraram-se uma dezena de vezes, com as águias a arrebatarem oito vitórias e apenas a cederem dois empates; nunca o Moreirense foi capaz de vencer o Benfica - o melhor resultado obtido pelos de Moreira de Cónegos foram dois empates (ambos por 1-1) conseguidos precisamente no Estádio da Luz, nas temporadas de 2002/2003 e 2003/2004. Desde então, só se registaram vitórias caseiras do Benfica na Liga.

17:45. O Moreirense vem de uma derrota também: na jornada 2 da Liga NOS foi derrotado pelo Estoril no reduto dos «canarinhos» (2-0), e ainda não conseguiu obter qualquer ponto no presente campeonato. A equipa de Miguel Leal visita hoje o Estádio da Luz na busca por pontos, perante um Benfica de Rui Vitória que tarda em convencer os adeptos neste período pós-Jorge Jesus: em três jogos oficiais, o Benfica perdeu dois (Sporting e Arouca).

17:30. O Benfica chega à partida com o Moreirense após uma surpreendente e frustrante derrota diante do Arouca - os encarnados foram derrotados no Estádio Cidade de Aveiro por 1-0, com um golo de Roberto, aos 2 minutos, e não foram capazes de anular a resistência arouquense. Apesar dos 30 remates desferidos, o Benfica terminou o jogo em branco e sem aproveitar os deslizes dos rivais directos, Sporting e FC Porto, que no dia anterior tinham ambos empatado.

17:25. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Moreirense, partida referente à jornada 3 da Liga NOS 2015/2016. O jogo será disputado no Estádio da Luz, às 20:45 horas - siga ao pormenor o minuto a minuto do Benfica x Moreirense, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.