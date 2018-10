Arranque para esquecer: Chelsea surpreendido em casa pelo Crystal Palace

No dia do jogo número 100 de José Mourinho em Stamford Bridge, na Premier League, o Chelsea perdeu o derby londrino com o Crystal Palace, por 2-1, numa partida em que o Chelsea voltou a mostrar debilidades colectivas. O reforço de Verão, Falcao, antigo avançado do FC Porto, ainda marcou o primeiro golo pelos «Blues», na altura estabelecendo o empate a um, mas tal reacção (aos 79 minutos) foi insuficiente para evitar a derrota caseira.

A equipa do Chelsea apresentou vários problemas, como a falta de capacidade para criar as condições para que os seus avançados possam concretizar chances de golo,para além da notória falta de consistência defensiva. Com este resultado (construído pelos golos forasteiros de Sako e Ward) a equipa londrina fica a oito pontos do outro grande favorito à vitória no campeonato, Manchester City, que venceu em casa por 2-0 o Watford, com golos de Sterling aos 47 minutos e Fernandinho aos 56.

José Mourinho afirmou, no rescaldo da partida, que parte da equipa desiludiu: «Os meus dois centrais e o guarda-redes estiveram em muito bom plano, mas tivemos alguns jogadores que não entraram no jogo. Quando a equipa não é consistente e não há dez jogadores a um determinado nível, as coisas ficam mais difíceis», atirou o técnico luso, visivelmente desagradado com a segunda derrota em apenas quatro jogos.