Premier League: Manchester City bate Watford e já é lider destacado

O Manchester City venceu em casa o promovido Watford, treinado pelo antigo treinador do Benfica, Quique Flores, e assim voltou a dar um passo afirmativo rumo à boa campanha inicial que tem pautado o trilho dos «Citizens» neste arranque de Premier League 2015/2016.

O resultado final foi de 2-0, com a vantagem do Manchester City a ser construída pelos golos de Raheem Sterling (47 minutos) e de Fernandinho (56). Jogando no Etihad Stadium diante de mais de 53 mil espectadores o City de Manuel Pellegrini impôs um ritmo alto mas os golos apenas surgiram na segunda parte.

Logo aos dois minutos da etapa complementar, o lateral francês Bakary Sagna cruzou para Sterling marcar o seu primeiro golo com a camisola do Manchester City. Após o golo de Sterling, a equipa continuou agressiva e, aos 10 minutos, o francês Nasri foi derrubado por Behrami na entrada da área. Yaya Touré cobrou a falta e a bola bateu na barreira, só que no ressalto, Fernandinho tabelou com David Silva e chutou cruzado, batendo Gomes e marcando o segundo golo caseiro.

Com este resultado, o City tem já uma vantagem de três pontos neste arranque de Liga, e, na próxima jornada, o actual vice-campeão inglês enfrenta o Crystal Palace fora de casa, formação que hoje surpreendeu Stamford Bridge (1-2).