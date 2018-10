Académica x Sporting: Briosa a zeros enfrenta frustrado Leão europeu

Hoje, em Coimbra, enfrentar-se-ão duas equipas que vivem ainda a ressaca de um mau resultado recente: o Sporting, que depositava grandes ambições nos milhões da Europa, falhou a qualificação para a Liga dos Campeões, acabando derrotado pelo CSKA Moscovo (novamente por 3-1), naquela que foi a primeira derrota do leão na era de Jorge Jesus; a Académica vem de uma derrota pesada no Bonfim, diante do Vitória de Setúbal (4-0) e ainda não pontuou nesta edição da Liga NOS.

Sporting quer esquecer frustração dos milhões

A série negativa do Sporting iniciou-se também nessa jornada negra para a Académica (onde Suk brilhou e bisou), com um empate caseiro frente ao Paços de Ferreira - Cícero caiu na grande área, e Pelé, com tranquilidade, bateu Rui Patrício a partir da marca dos 11 metros. Depois de dois jogos sem vencer, o Sporting visita Coimbra com a necessidade de resgatar os três pontos da cidade estudantil, mas pela frente terá uma Académica que começa a desesperar por pontos e acalmia de espírito.

Os dois clubes vivem períodos e contextos diferentes: se o Sporting regenerou a sua estrutura técnica e a ligação da mesma com a administração, saneando Marco Silva e apostando todas as fichas em Jorge Jesus (dando-lhe recursos que não estiveram ao alcance do jovem treinador em 2014/2015), a Académica manteve o edifício técnico e preferiu dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido pelo experiente José Viterbo na recta final da temporada passada (salvou a equipa da descida).

Académica pode relembrar façanha do empate de 2014/2015

Mas, se a motivação e o entusiasmo banham, ainda, o mundo leonino, o mesmo não se pode dizer da esfera académica da Briosa - as duas derrotas com que os «estudantes» abriram a temporada deixaram um grande amargo de boca nos adeptos, que depois da gorda derrota no Sado (4-0) fizeram questão de demonstrar a sua insatisfação. O favoritismo de Leão deixa antever nova derrota da Académica e é contra essa expectativa que a equipa de Viterbo terá de lutar - a motivação pode até estar na memória recente...

Isto porque, no último confronto ocorrido do Estádio EFAPEL, a Académica (treinada por Paulo Sérgio) travou o Sporting (de Marco Silva) com um golo nos instantes finais, anulando a vantagem dada pelo peruano Carrillo; o golo de Rafael Lopes ditou o mau arranque do Leão logo na primeira jornada da Liga, mas nem por isso a Académica foi capaz de dar continuidade a esse bom prenúncio, decaindo na classificação até ao despedimento de Paulo Sérgio.

Onzes prováveis do Académica x Sporting