FC Porto investe ainda mais: Miguel Layún e Jesus Corona garantidos

O FC Porto não desiste de melhorar o plantel à disposição do basco Julen Lopetegui - a SAD portista está neste momento a ultimar os pormenores das contratações dos jogadores mexicanos Miguel Layún e Jesús Corona. Os dois internacionais mexicanos estão a caminho do Dragão: Layún para reforçar o corredor esquerdo (a sua versatilidade permite-lhe actuar como médio defensivo também) e Corona para dinamizar o ataque portista.

Miguel Layún, de 27 anos, actuava no Watford de Quique Flores, mas a valia do mexicano não convenceu o técnico espanhol. O jogador, internacional pelo México por 32 vezes, irá reforçar o sector defensivo do FC Porto durante uma temporada, cedido pelo clube da Premier League. O jogador, que se notabilizou no América (MEX) entre 2009/2010 e 2014/2015, encontrará no Porto os compatriotas Herrera e Corona.

Já Jesús Corona, também ele internacional pelo México (14 jogos), espera pelos últimos detalhes da negociação entre o FC Porto e o Twente para rumar até ao Porto; o jogador de 22 anos deverá assinar por cinco temporadas (como avançou em primeira mão a Bola Branca) e custar uma verba entre os 5 e os 10 milhões de euros por 50% do passe. Rápido, virtuoso e imprevisível, Corona obrigará a uma dispensa no sector ofensivo - Adrián López está na linha da frente e poderá rumar ao Bétis.

Com estas duas transferências, o FC Porto deverá fechar o plantel; de saída está o defesa central português Rolando - o jogador, que tem estado relegado pela direcção portista, vai alinhar pelo Marselha na temporada 2015/2016, ficando às ordens do novo treinador do clube, o espanhol Míchel.