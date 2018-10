Última hora: Benfica batalha com Inter por Siqueira, jogador prefere a Luz

O Benfica está, neste momento, a colocar todas as fichas na mesa na árdua negociação por Guilherme Siqueira, atleta vinculado ao Atlético Madrid. O Benfica tenta, nas últimas 24 horas da presente janela de transferências, fechar a contratação definitiva do jogador de 29 anos, mas enfrenta a dura concorrência do Internazionale, que oferece um salário mais elevado ao jogador.

No entanto, as águias contam com um trunfo precioso que tem, até agora, sustido as investidas italianas e adiado a conclusão do negócio a favor dos «nerazzurri» - Siqueira prefere actuar no Benfica, esperando, para tal, que o clube da Luz eleve ligeiramente a fasquia salarial oferecida. Caso se consume a transferência, tratar-se-á de um regresso à Luz, que teve um ano de interregno (Siqueira sagrou-se campeão na época 2013/2014 mas os encarnados não accionaram a cláusula de compra).

Depois de falharo alvo argentino Cristian Ansaldi (atleta rumou ao Génova), o Benfica esforça-se por consumar o reforço do lado canhoto da defesa, pedido urgente de Rui Vitória, que não vê em Eliseu a alternativa ideal para dar segurança ao corredor esquerdo. O jornal valenciano «Superdeporte» avançou, esta noite, com a informação de que Siqueira estará prestes a viajar para Lisboa, para consumar a transferência.