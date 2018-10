Mercado de transferências em directo: siga aqui os negócios de última hora

00:15. De Espanha na «novela» De Gea, o problema terá estado no formato do ficheiro com a documentação enviada pelo Manchester United ao Real Madrid, cujo os «merengues» não terão conseguido abrir a tempo.

00:07. Nota ainda para o FC Porto que explica em comunicado, que Miguel Layún, chega por empréstimo de uma época do Watford, ficando os portistas com opção de compra no valor de seis milhões de euros.

00:04. Fechou o mercado de transferência em Portugal!

23:48. A «novela» De Gea ganha novos contornos já depois do fecho do mercado. Em Espanha a «Rádio Cadena Ser», refere que os documentos para a contratação do guarda-redes não chegaram a tempo. No entanto, o Real Madrid garante que recebeu toda a documentação do Manchester United antes da meia noite.

23:36: Negócio Fechado: O FC Porto anunciou a contratação do mexicano Miguel Layún.

23:14. Negócio Fechado: O Betis contracto o ex-sportinguista Ricky Van Wolfswinkel ao Norwich.

23:07. Negócio Fechado: O Newell's Old Boys da Argentina, anunciou a venda de Ezequiel Ponce à Roma por 4,2 milhões de euros.

23:02. O Mercado encerrou em Espanha e França!

22:59. Negócio Fechado. Joaquín já é de novo jogador do Betis, que o contractou à Fiorentina.

22:54. Negócio Fechado: O FC Porto emprestou Ricardo Pereira ao Nice, por duas épocas.

22:49. Negócio Fechado: Djalma assinou pelo Genclerbirligi, depois de rescindir com o FC Porto.

22:41. Negócio Fechado: O Belenenses anunciou a contratação de Kuca, através do seu «Twitter» oficial.

22:31. Negócio Fechado: O SC Braga vai receber por empréstimo do Rio Ave até ao final da temporada, o brasileiro Filipe Augusto.

22:23. Negócio Fechado: O Inter Milão contractou Filipe Melo ao Fenerbahçe.

22:14. A Liga de Clubes do futebol português dá conta que o Benfica inscreveu o jogador uruguaio Juan Manuel San Martín, enquanto o FC Porto contractou Enrick Santos, ao Atlético Paranaense.

22:07. O Mercado em Itália está encerrado!

21:59. Negócio Fechado: O SC Braga contractou Aarón Ñiguez ao Elche.

21:53. Negócio Fechado: O Marselha continua activo no mercado, e acaba de assegurar por empréstimo, Maurício Isla e Paolo De Ceglie da Juventus.

21:44. O Sporting dá conta da renovação de contracto com Jorge Santos, conhecido no mundo do futebol por «Gazela». O clube leonino não refere a exntesão do mesmo.

21:37. Negócio Fechado: A Juventus anunciou a contratação de Mário Lemina ao Marselha por 11 milhões de euros, sendo que a imprensa gaulesa dá conta que o jogador do Gabão, chega a Itália oficialmente por empréstimo.

21:25. Negócio Fechado: O Olympiacos de Marco Silva contratou Hernâni ao FC Porto, por empréstimo.

21:16. Erik Lamela pode estar muito perto de ser jogador do Marselha, por empréstimo do Tottenham.

21:12. A imprensa transalpina avança que o Inter Milão está em negociações com o Trabzonspor, para a contratação do ex-benfiquista, Óscar Cardozo.

21:09. Hernanes já se encontra em Turim para realizar os habituais testes médicos e assinar pela Juventus.

21:04. Joaquín pode estar de volta ao Betis, depois do clube andaluz ter emprestado Lolo Reyes ao Almeria.

20:52. A imprensa francesa dá conta que o Marselha mostra interesse em adquirir o avançado do Sporting, Islam Slimani.

20:43. Negócio Fechado: Jakub Blaszczykowski vai jogar por empréstimo do Borussia Dortmund, na Fiorentina orientada por Paulo Sousa.

20:32. Negócio Fechado: Jesus Corona é reforço do FC Porto. O mexicano ex-Twente assina por cinco temporadas.

20:21. Negócio Fechado: Também Wilson Eduardo abandona Alvalade e ruma ao SC Braga, num contracto válido por três anos com mais um de opção.

20:13. Negócio Fechado: Ramy Rabia deixa o Sporting e vai para o Al-Ahly, numa verba a rondar os 750 mil euros, com os leões a ficarem com 15% do passe.

20:07. Negócio Fechado: A Lázio chegou acordo com o AC Milan, para a cedência por empréstimo de Alessandro Matri.

19:53. Negócio Fechado: Raúl Garcia já é oficialmente jogador do Athletic Bilbao. O antigo jogador do Atlético Madrid, assinou até 2019 e fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

19:44. Negócio Fechado: O Sporting anunciou a venda de Diego Rubio em definitivo ao Valladolid. A equipa leonina fica com 70% do passe do jogador chileno.

19:31. No Sporting, André Carrillo estará a ser negociado para o Leicester City, que já ofereceu 12 milhões pelo peruano, que só tem mais um ano de contracto com os leões.

19:26. Ainda por Itália, Adem Ljajic, vai trocar a Roma pelo Inter Milão, garantia dada pelo director desportivo «nerazzurri».

19:21. Em Itália, a Juventus está perto de contratar o médio brasileiro Hernanes do Inter Milão.

19:13. Segundo a imprensa britânica, Ola John poderá estar a caminho do Reading por empréstimo.

18:54. Negócio Fechado: O SC Braga chegou acordo com o Valladolid, para a cedência por empréstimo dos jogadores, Pedro Tiba e Erick Moreno.

18:43. Negócio Fechado: Depois de Quintero, o Rennes adquire também por empréstimo Jeremie Boga, do Chelsea.

18:35. Troca de guarda-redes à vista ente Real Madrid e Manchester United. Keylor Navas vai de Madrid para Old Trafford por valores entre os 12 e 15 milhões de euros, mas a imprensa britânica avança que o costa riquenho poderá estar a envolvido na transferência de De Gea para o Santiago Bernabéu.

18:14. Negócio Fechado: O colombiano Juan Quintero está confirmado no Rennes, por empréstimo do FC Porto.

18:01. Negócio Fechado: Nos instantes finais do mercado alemão, o Bayer anunciou a contratação de Chicharito Hernández, do Manchester United.

17:51. Negócio Fechado: O médio Lorik Cana está confirmado no Nantes, por duas temporadas, deixando a Lazio.

17:44. Negócio Fechado: O avançado albanês Albion Avdijai foi cedido pelo Wolfsburgo ao FC Vaduz.

17:31. Negócio Fechado: O extremo Aaron Hunt trocou o Wolfsburgo pelo Hamburgo.

17:23. O Benfica continua a negociar Guilherme Siqueira mas o Atlético Madrid tem dificultado o acordo.

17:21. Negócio Fechado: O internacional Beckeles, do Boavista, está a caminho do Necaxa, do México, confirmou o clube axadrezado.

17:13. Negócio Fechado: O Génova confirmou oficialmente a contratação de Cristian Ansaldi, por empréstimo do Zenit.

17:04. Negócio Fechado: Ricardo Pereira será emprestado ao Nice durante uma temporada pelo FC Porto.

17:02. O médio defensivo Felipe Melo vai deixar o Galatasaray para reforçar o Inter de Milão, por 3,5 milhões de euros.

17:00. A janela de transferências fechou na Alemanha.

16:52. O guarda-redes Júlio César está em negociações avançadas para renovar contrato com o Benfica.

16:46. Negócio Fechado: O jovem belga Adnan Januzaj será jogador do Borussia Dortmund, por empréstimo do Manchester United, anunciou o jogador no Twitter.

16:42. O Sporting está perto de garantir o jogador argentino Ezequiel Schelotto, que ultima os pormenores da desvinculação ao Inter.

16:39. Filip Djuricic está entre o PSV e o Standard Liége: o jogador sérvio do Benfica deverá ser cedido por uma temporada.

16:34. O argentino Erik Lamela está perto de rumar ao Marselha, cedido pelo Tottenham por uma temporada.

16:32. O médio albanês Lorik Cana, de 32 anos, vai ser jogador do Nantes. A informação é adiantada pelo «L'Equipe».

16:30. Negócio Fechado: Vavel Portugal pode afirmar que Adrián López será mesmo jogador do Villarreal durante 2015/2016, tendo já efectuado exames médicos.

16:28. Negócio Fechado: O filho do craque brasileiro Rivaldo, Rivaldinho, vai jogar no Boavista, a informação é avançada pelo jornal Record.

16: 21. Negócio Fechado: O guarda-redes Anders Lindegaard deixou o Manchester United a custo zero e assinou pelo West Bromwich.

16:19. Juan Quintero está à beira de ser reforço do Rennes, cedido pelo FC Porto durante uma temporada.

16:11. Negócio Fechado: É oficial, o avançado Fabio Borini foi apresentado no Sunderland.

15:58. Negócio Fechado: O avançado dos leões, Diego Rubio, é reforço do Valladolid, via empréstimo.

15:28. Julian Draxler vai mesmo vestir a camisola do Wolfsburgo, faltando apenas a oficialização do negócio.

15:26. Está cada vez mais próximo o entendimento entre o Real Madrid e o Manchester United para que David De Gea se transfira para Madrid.

15:02. Negócio Fechado: Continua activo no mercado o Wolfsburgo, que contratou o belga Ismail Azzaoui ao Tottenham.

14:53. Negócio Fechado: O lateral Tiago Gomes, do SC Braga, foi emprestado por uma temporada aos franceses do FC Metz.

14:47. Negócio Fechado: O Benfica contratou o jovem sérvio Emir Azemovic, o jogador jogava no Partizan e deverá integrar os quadros da equipa B.

14:27. Negócio Fechado: O médio centro argentino Rodrigo Battaglia irá actuar pelo Moreirense, emprestado pelo SC Braga.

13:33. Negócio Fechado: O avançado Tozé Marreco, que brilhou no Tondela, assinou a custo zero pelo Mouscron, da Bélgica.

13:25. Negócio Fechado: Hélder Cabral, lateral luso, assinou vínculo com o Omonia Nicósia.

13:06. O jogador Adrián López, do FC Porto, deverá ser apresentado como reforço do Villarreal, mediante empréstimo de um ano.

12:23. Anthony Martial deverá estar a caminho do Manchester United, tendo já pedido para abandonar o estágio da França para assinar contrato em Inglaterra.

12:20. Negócio Fechado: Rolando finalmente confirmado no Marselha, depois de ter rescindido contrato com o FC Porto.

11:53. O médio Jonathan De Gúzman será emprestado pelo Nápoles ao Bournemouth, recém-promovido à Premier League.

11:32. Negócio Fechado: O AC Milan acabou de emprestar o jovem prodígio de 17 anos, Hashim Mastour ao Málaga; o clube espanhol poderá adquirir o jogador por 5 milhões.

11:15. Julian Draxler, médio ofensivo do Schalke 04, já efectuou exames médicos e assinará pelo Wolfsburgo por uma quantia de 36 milhões. A garantia é dada pela Sky Italia.

10:35. O avançado Fabio Borini está em vias de deixar o Liverpool, para assinar pelo Sunderland, por um valor a rondar os 14 milhões de euros.

10:23. Junya Tanaka está a um passo de continuar no Sporting, sendo de prever que o clube não avance para mais nenhuma contratação para o ataque.

10:18. Negócio Fechado: O avançado Nikica Jelavic, de 30 anos irá transferir-se do Hull City para o West Ham, garante a Sky Sports.

10:15. Negócio Fechado: O jogador de 22 anos Mario Lemina, irá hoje juntar-se à Juventus, por empréstimo do Marselha.

9:56. Negócio Fechado: A AS Roma acaba de finalizar a transferência do médio William Vainqueur, que custará 3 milhões, pagos ao Dinamo Moscovo.

9:32. Nico Gaitán deverá permanecer no Benfica, até Janeiro de 2016. O extremo argentino não abandona a Luz no Verão, contra as expectativas iniciais.

9:31. Rumores na imprensa inglesa dão conta de uma proposta de 32 milhões de euros do Tottenham para aquisição do passe de Axel Witsel, do Zenit.

9:21. Miguel Layún será mesmo reforço do FC Porto, chegando por empréstimo - a informação é avançada pelo jornal «A Bola».

8:49. Negócio Fechado: O defesa central Rolando vai abandonar definitivamente o FC Porto para se juntar ao Marselha. A rescisão contratual está por horas.

02:56. O médio do FC Porto, Mikel, irá representar o Club Brugge, do campeonato belga, por empréstimo.

00:49. Negócio Fechado: O médio defensivo do Chelsea, Nathaniel Chalobah, vai mesmo reforçar o Nápoles, a título de empréstimo.

00:34. Negócio Fechado: O médio espanhol Sergi Darder, que esteve nas cogitações do FC Porto, trocou o Málaga pelo Lyon. O clube francês pagará 12 milhões de euros.

00:11. As negociações entre o Sporting e o Deportivo para a ida de Diogo Salomão para a Corunha complicaram-se e estão num impasse, anunciou o clube espanhol.

23:18. Negócio Fechado: O jogador de São Tomé e Princípe, Luis Leal, vai reforçar o Belenenses, por cedência dos cipriotas do APOEL.

23:05. O médio inglês Nathaniel Chalobah, formado no Chelsea, poderá estar a caminho do Nápoles, num negócio de empréstimo, avança o jornal The Mail.

22:58. Negócio Fechado: O Sporting acabou de emprestar o jovem Filipe Chaby ao União da Madeira.

22:12. Negócio Fechado - O médio experiente Raúl Garcia deixará o Atlético Madrid para assinar contrato com o Athletic Bilbao. O clube basco confirmou, noite dentro, a transferência do jogador do Atleti.

21:59. Negócio Fechado - O jogador Mustapha Yatabaré, de 29 anos, volta a França, para representar o Montpellier, por empréstimo do Trabzonspor (com cláusula de compra).

21:29. Victor Moses irá reforçar o West Ham, por empréstimo do Chelsea, segundo avança a Sky Sports.

21:23. O Manchester United avançou com uma proposta milionária de 50 milhões de euros por Anthony Martial, do AS Mónaco.