Última hora: David De Gea não se torna «merengue»

O guarda-redes David de Gea não vai jogar pelo Real Madrid pois a documentação enviada pelo Manchester United não estaria de acordo com o procedimento regulamentar para o atleta ser inscrito a tempo. Também a transferência do internacional costa-riquenho Keylor Navas (contratado após o Mundial 2014) foi abortada, e assim o jogador ficará no clube madrileno.

Deste modo, ao não se concretizar a sua mudança do guardião espanhol para os «merengues», não impulsiona a rivalidade entre Atlético e Real - recordemos que David De Gea foi jogador do Atlético de Madrid entre 2009 e 2011, atraíndo o interesse do Manchester United, clube onde veio a tornar-se essencial e fruto da cobiça do Real. A “traição” acabou por não ser um facto consumado, apesar de todos esperarem já que a ida do espanhol para Madrid fosse uma realidade.