Real Madrid: As contratações falhadas de Florentino Pérez

David De Gea foi o último episódio de uma longa lista de 'não-contratações' por parte do actual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Em entrevista ao programa desportivo espanhol «El Larguero», o presidente dos «merengues» falou dos seus falhanços em termos de transferências.

- O espanhol Santi Cazorla, que saiu do Málaga (e que se falava no interesse elevado do clube de Madrid) acabou por rumar ao Arsenal de Londres.

- Outra das grandes contratações que não se concretizaram a favor dos «merengues» no reinado de Pérez foi a do médio defensivo Patrick Viera, que na altura jogava no Arsenal.

- Falcao foi outro dos falhançps - o colombiano esteve no Atlético de Madrid e Pérez pretendia o jogador, mas este acabou por seguir para o Mónaco.

- O internacional francês Franck Ribéry também esteve na mira de Pérez, mas acabou por assinar pelo Bayern de Munique.

- O avançado espanhol David Villa, que acabou num dos grandes rivais, neste caso o Barcelona.

- O ponta-de-lança argentino Gabriel Milito, que teve problemas nas provas médicas e acabou por reforçar os quadros do rival Barcelona.

- O avançado argentino Sergio Aguero, pelo qual o Real Madrid se interessou, mas o Atlético não deu luz verde ao negócio e o jogador acabou no Manchester City.

- Depois de muita especulação, o Santos acabou por vender a sua grande estrela Neymar ao Barcelona.